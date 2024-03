Colau a Aragonès: "Podría haber llamado a Sánchez" para que el PSC levantara el veto de Hard Rock

La exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, Ada Colau, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por culpar a los Comuns del rechazo de las cuentas catalanas: "Podría haber llamado al señor Pedro Sánchez para pedirle que el PSC dejara de poner el veto del Hard Rock". Lo ha dicho en una entrevista de este viernes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press sobre la llamada de Aragonès a la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para abordar el posible apoyo de los Comuns a las cuentas, que ponían como condición rechazar el complejo turístico Hard Rock. "Quizás forma parte de esta campaña electoral para después decir que había llamado a Yolanda Díaz y que todo sea culpa de los Comuns y de Sumar", ha señalado en referencia al avance de las elecciones catalanas anunciado por el presidente tras la caída de los Presupuestos. RESPONDE A ARAGONÈS Al preguntársele porque este jueves Aragonès afirmase que seguramente Colau no había ayudado a que los Comuns apoyasen las cuentas, ha criticado al presidente por eludir sus responsabilidades: "Me ha sorprendido, me ha decepcionado y, sobre todo, me ha parecido impropio del presidente de la Generalitat, un cargo tan importante en una situación tan compleja como la actual". "Ya me faltaba eso, que me culparan de todo en Cataluña. Era algo que no pensaba que verían a mis ojos. Entonces, le pediría al señor Aragonès que no me responsabilice de su fracaso", ha zanjado, y le ha pedido que rectifique. LOS PGE También ha defendido que "el responsable de convocar elecciones es el señor Aragonès, al igual que el responsable de no intentar que haya presupuestos en España es Pedro Sánchez", ha añadido sobre la decisión del Gobierno de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ante el avance electoral catalán. En este sentido, ha reprochado al presidente del Gobierno que tomase la decisión de renunciar a los PGE de 2024 "sin hacer una reunión de la coalición", algo que asegura no entiende ni ella ni su espacio político.