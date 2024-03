Burgos buscará la cuarta consecutiva ante un Levante necesitado

Burgos/Valencia, 15 mar (EFE).- El Burgos CF vuelve a El Plantío para continuar con su racha positiva de resultados ante un Levante que llega con urgencia y necesidad de ganar y poner fin a esa imbatibilidad en Burgos.

Los de Jon Pérez Bolo llegan con la mentalidad por las nubes tras vencer en Eibar y haberse situado en puestos de promoción de ascenso.

Enfrente estará un Levante que "se quedó a un minuto de estar en Primera División el año pasado" porque es un rival que "se esperaba que estuviera peleando ahí arriba, pero sigue a tiempo de todo", según ha afirmado Bolo.

"No me fio de las rachas, me fio de lo que veo, el equipo y el entrenador que tiene. En esta categoría no te puedes fiar de nadie", ha añadido el técnico quién ha aventurado que no va a "poner las cosas fáciles" al conjunto levantino.

Para este partido, no podrá contar con los dos jugadores lesionados de larga duración pero estará pendiente de los cinco jugadores apercibidos: Joni Montiel, Atienza, Sancris, Fer Niño y Kevin Appin.

"Vamos a jugar el partido con la misma intensidad y si tenemos la desgracia de ver alguna amarilla, tenemos una plantilla en la que confiamos plenamente y si no están unos estarán otros", ha finalizado el técnico.

El Levante se presenta en El Plantío ante una de sus últimas oportunidades de meterse en la pelea por el ascenso. En caso de ganar podría colocarse a dos puntos de la promoción y recortaría distancias con un rival directo.

El cuadro valenciano sólo ha ganado un partido en las últimas ocho jornadas y la reacción tras la llegada de Felipe Miñambres al banquillo no ha sido la esperada, con cuatro puntos sobre los nueve posibles, incluido un empate este miércoles en casa en un aplazado ante el Andorra.

El técnico tiene las bajas por lesión de Algobia, Buba y Postigo, pero recupera a Giorgi, que se perdió el partido del pasado miércoles ante el Andorra por sanción.

Tras haber introducido hasta siete cambios en el once ante el cuadro andorrano, Felipe recuperará a futbolistas como Álex Muñoz, Pablo Martínez o Fabrício. Así, Andrés García retrasaría su posición al lateral y dejaría fuera del once inicial a Capa en la defensa.

Junto a Pablo Martínez volverían a la formación titular Carlos Álvarez y Brugué en la medular, mientras que Iván Romero y Fabrício buscarán el gol del Levante, que solo ha marcado ocho tantos en este 2024.

Alineaciones probables:

Burgos: Caro, Arroyo, Córdoba, Elgezabal, Matos, Sancris, Atienza, Appin, Dani Ojeda, Curro y Fer Niño.

Levante: Andrés, Andrés García, Dela, Maras, Álex Muñoz, Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Lozano o Rey, Brugué, Fabrício e Iván Romero.

Árbitro: Sánchez López (comité murciano).

Estadio Municipal de El Plantío.

Hora: 14.00. EFE

