Bolaños pide a PP que "se sume al consenso" de la Ley de Amnistía tras "el respaldo absoluto" de la Comisión de Venecia

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido al PP que "se sume al consenso" de la Ley de Amnistía y "reconozca sus bondades", tras "el respaldo absoluto y rotundo" de la Comisión de Venecia a la norma aprobada en el Congreso español. En declaraciones realizadas a los medios de comunicación en Bilbao para referirse a las conclusiones de la Comisión de Venecia respecto a la Ley de Amnistía, Bolaños ha censurado "las mentiras, tergiversaciones y falsedades que ha intentado verter" el Partido Popular sobre la Ley de Amnistía. Según ha asegurado, la Comisión de Venecia avala la Ley Amnistía y es absolutamente clara" y ha defendido que en sus conclusiones asevera que "es una herramienta política y constitucional que sirve para superar conflictos políticos, que no afecta al principio de igualdad entre españoles porque su fin es lícito y que no afecta a la separación de poderes". Pese a las críticas de los 'populares', el ministro ha agradecido al Senado y al PP que hayan pedido este informe "que avala de manera rotunda que pueda existir una Ley Amnistía en España para buscar la reconciliación en Cataluña". También ha resaltado que no considere "necesaria una reforma constitucional" para aprobar esta norma que "va a servir para normalizar la situación política, institucional y social" catalana. Por todo ello, ha emplazado al PP a que, ahora que la Ley de Amnistía tiene que pasar su tramitación por el Senado --donde los populares tienen mayoría absoluta-- se sume y amplíe "ese gran consenso" y haga "lo que ya reconoce el señor Feijóo en privado". GAMARRA: UN "REPASO HISTÓRICO" AL GOBIERNO Ante esas declaraciones del ministro, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que "al problema que el Gobierno tiene con los independentistas se suma al que tiene Félix Bolaños con la verdad". "El repaso que le da la Comisión de Venecia al Gobierno de España es histórico y no tiene precedentes. Han aprobado una ley que Europa cuestiona, que la Justicia comunitaria analizará, y encima lo hacen sin conseguir a cambio los Presupuestos", ha dicho, para añadir que es "difícil que el ridículo pueda ser mayor". Según Gamarra, Bolaños "está presente siempre en los mayores fracasos del Gobierno de Pedro Sánchez". "La Comisión de Venecia cuestiona el fondo y la forma de la ley", ha dicho, para añadir que "ha unido a ERC y Junts". "El mayor logro de Sánchez fue lograr ayer el abrazo y las carcajadas de Míriam Nogueras y Teresa Jordà", ha señalado la 'número dos' del PP, que ha resaltado que "el independentismo ríe, España no". Ante la petición de Bolaños para que el PP se suma a PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, Gamarra ha recalcado que "la respuesta es no" y ha añadido que el PP está "con los españoles". "La Comisión de Venecia les ha sacado los colores en una humillación sin precedentes", ha dicho, para reiterar que el PP derogará esta ley cuando llegue al Gobierno.