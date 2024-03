El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no tiene "ninguna duda" de que los jueces aplicarán la Ley de Amnistía "democráticamente emanada" del Parlamento español, sin descartar que alguno pueda elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o al Tribunal Constitucional. Además, ha asegurado que esta norma "nada tiene que ver con la posibilidad" de que el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda o no ser candidato en las elecciones catalanas. En los Diálogos SER Euskadi titulados "La ética de la justicia y la ética del cuidado", celebrados en Bilbao, Bolaños ha dicho que en un Estado de Derecho "las leyes las aprueba democráticamente el Parlamento que han elegido los ciudadanos, y la Justicia aplica las leyes con imparcialidad, con independencia y con rigor", en España y en cualquier Estado democrático. No obstante, cree que quizá algún juez pueda tener "alguna duda" sobre la aplicación de la Ley y eleve una cuestión prejudicial al TJUE o al TC. "Eso forma parte de nuestro Estado de Derecho y, por tanto, con toda normalidad se resolverá por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo", ha defendido. En todo caso, el titular de Justicia ha dicho que él no tiene "ninguna duda" de que los miembros de la Judicatura "aplicarán una ley que ha sido democráticamente elegida" y que ha emanado del Parlamento. LA EVOLUCIÓN EN CATALUÑA Durante su intervención en el encuentro, Félix Bolaños ha recordado que, cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2018, heredó una situación en Cataluña que vivía "una situación insoportable". Según ha destacado, por entonces, los porcentajes de catalanes que deseaban un Estado independiente de España y de la Unión Europea estaba por encima del 50%, y la tensión había afectado "a la convivencia en Cataluña, y de Cataluña con el resto de España", y alcanzaba a "grupos de amigos, compañeros de trabajo y familias" catalanas. Por ello, ha afirmado que, una vez en el Gobierno, el PSOE decidió hacer "política con P mayúscula, de sentarte con el que piensa distinto e intentar buscar puntos de entendimiento". En su opinión, esta es una actitud "valiente", pese a que es "mucho más sencillo defender tus ideas contra viento y marea, y nunca jamás bajarte" de ellas. "Nosotros, como tenemos unas convicciones profundas, unos principios democráticos, que es la historia del Partido Socialista, nos podemos sentar con quien piensa diferente, llegar a acuerdos y entendernos", ha añadido. De esta forma, ha subrayado que hoy han conseguido que "todos los partidos políticos en Cataluña estén haciendo política dentro de las instituciones, dentro del Estado de Derecho español y dentro del sistema". "Esto, que puede parecer una obviedad, hace seis o siete años no sucedía. Se vulneraba de manera flagrante la Constitución y la Ley, y se forzaba enormemente la convivencia. Y hoy se está haciendo política dentro de las instituciones, se están aprobando leyes, se está invistiendo presidentes del Gobierno, se está acordando quiénes han de presidir la Mesa del Congreso de Diputados y se está llegando a acuerdos dentro de la Ley", ha indicado. Hasta tal punto se ha conseguido esto, a su entender, que se ha llegado a acuerdos con partidos independentistas para "el desarrollo de la Constitución, al amparo del 150.2", al pactarlo con Junts, "o el desarrollo del sistema de financiación autonómica" al concitar el respaldo de ERC para la investidura. "Es decir, hacemos política dentro de las instituciones gracias a los grandes acuerdos y, afortunadamente, superamos una etapa de fórmulas que eran divisivas, que eran cronificar el conflicto, que fracturaban la sociedad", ha manifestado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha defendido que ahora hay "un nuevo momento, que es el de los grandes acuerdos", y ha resaltado que, cuando los socialistas "se sientan con alguien bien distinto", no le piden "que renuncie a sus ideas". "Los independentistas pueden seguir siendo independentistas, es legítimo. Igual que, cuando nos sentamos con el PP no le pedimos que deje de ser de derechas", ha indicado. Lo importante para Félix Bolaños es que "se canalicen todas esas ideas dentro del Estado de Derecho en España, que, por cierto, es lo que dice la exposición de motivos de la Ley de Amnistía" y que ha recomendado leer. Tal como ha explicado, el título de esta norma define lo que busca el PSOE: "Ley Orgánica de Amnistía para la normalización política, institucional y social en Cataluña". En esta línea, ha subrayado que esta "es la finalidad y el objetivo, y será un éxito". PUIGDEMONT Bolaños no ha querido responder si los plazos de tramitación y aplicación de la Ley permitiría a Carles Puigdemont presentarse como candidato a las elecciones catalanas del 12 de mayo y ser investido president, si ganara los comicios. En todo caso, ha recordado que este ya fue candidato a las elecciones europeas de hace cinco años y su candidatura "nada tiene que ver con la aplicación o no de la Ley de Amnistía". "La ley de Amnistía lo que hace es que exime de responsabilidad penal, pero nada tiene que ver con la posibilidad de ser candidato", ha añadido. Además, ha dicho que todavía hay muchos datos que se desconocen, como los resultados electorales que va a haber, y espera que haya un apoyo por una "mayoría amplísima" al PSC, para que Salvador Illa pueda gobernar. En su opinión, Cataluña "necesita que haya un Gobierno que se ocupe de los servicios, de la educación, de la sanidad, de la sequía", cuestiones esenciales "de las que no se han ocupado los gobiernos independentistas, porque han tenido otras prioridades". "Ha sido una década perdida para Cataluña", ha lamentado.