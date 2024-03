Bolaños dice que PSE no estará en "ningún debate identitario donde se repartan carnés de nada"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que "no habrá ningún debate, con el PSE-EE de Euskadi gobernando, que se salga de las necesidades de los ciudadanos" ya que los socialistas no van a estar "en ningún debate identitario, donde se repartan carnets de nada". En un acto político en Bilbao junto al secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, y la también candidata a las elecciones vascas Patricia Campelo, Bolaños ha valorado el trabajo que está haciendo el PSE, de manera que "cada vez está más claro que para la ciudadanía vasca el voto útil es el voto socialista". "Es el voto que garantiza prosperidad, el voto que garantiza convivencia y el voto que garantiza estabilidad", ha subrayado el ministro, que ha asegurado que "no habrá ningún debate, con el Partido Socialista de Euskadi gobernando, que se salga de las necesidades de los ciudadanos". Así, ha señalado que los socialistas vascos hablan "de vivienda, de cuidados, de servicios públicos, de descarbonizar las grandes industrias del país, de lo que importa a la gente". Por ello, ha defendido que votar a su partido en Euskadi es "ayudar a vivir mejor" a los vascos. "Es la clave de la campaña electoral. No vamos, desde el Partido Socialista, a estar en ningún debate identitario, donde se repartan carnet de nada. Nosotros estamos en que se mejore la vida de las personas, en que se acompañe con los cuidados desde que naces hasta que dejas la vida, en que se hagan políticas de vivienda", ha insistido Félix Bolaños, A su entender, el PSE está "haciendo lo que tiene que hacer un socialista, que es mejorar la vida de la gente", y en los comicios del 21 de abril "se verá en el resultado". (Habrá ampliación)