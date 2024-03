Bolaños admite que no es "inocuo" que no haya Presupuestos pero cree que no era realista aprobarlos con tres elecciones

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que "no era realista pensar que podía haber Presupuestos Generales del Estado (PGE) con tres procesos electorales en marcha", en referencia a los comicios catalanes, vascos y europeos. Admite sin embargo que no es "inocuo" que no haya cuentas generales. En los Diálogos SER Euskadi titulados "La ética de la justicia y la ética del cuidado", celebrados en Bilbao, Bolaños ha considerado que "no es que sea inocuo la existencia o no de presupuestos", pero ha dicho que el Gobierno "tienen que leer la realidad". "No era realista pensar que podía haber unos Presupuestos Generales del Estado con tres procesos electorales en marcha. Y el hecho de que no haya habido Presupuestos en Cataluña, evidentemente, ha afectado a la posibilidad de que haya PGE", ha subrayado, para recordar que ha sido la razón por la que el president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha convocado elecciones. El ministro ha insistido en que "la primera obligación que tiene el Gobierno es hacer una lectura realista de la realidad", y era "muy complicado en este entorno electoral" aprobar los PGE de 2024, y por eso se plantea abordar los de 2025. En todo caso, ha destacado que el Ejecutivo va a tener Presupuestos porque prorrogará los de 2023, "que tienen capacidad de absorción de fondos europeos", y ha asegurado que son unas cuentas "expansivas, sociales, con las estrategias y las prioridades de este Gobierno, sin ninguna duda". Preguntado por si la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, debería haber presionado más a los Comunes para que respaldaran los Presupuestos catalanes, Félix Bolaños ha eludido "entrar en las interioridades de otras formaciones políticas". "A mí me habría gustado que hubiera presupuestos en catalanes porque eran muy buenos presupuestos", ha apuntado. Además, ha recordado que el líder de la oposición en Cataluña, el socialista Salvador Illa, que fue el más votado en los anteriores comicios pero no gobernó porque "hubo un pacto de partidos independentistas", apoyaba las cuentas. "¡Qué responsabilidad, qué altura, qué nivel, y cuánto lo echamos de menos a nivel de toda España!", ha alabado.