Azcón dice que "el PSOE renuncia a los PGE y aplaude cuando se trata de aprobar la ley de amnistía"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que "el PSOE renuncia a los PGE", que contemplaban inversiones por 1.000 millones de euros en Aragón, y "aplaude cuando se trata de aprobar la ley de amnistía". "Cuando hablamos del interés particular de Pedro Sánchez para seguir en el poder, si hay que aprobar una ley de amnistía renunciando a la historia del PSOE, lo que haga falta", pero "si es aprobar unos PGE que mejoren los servicios públicos de esta comunidad, entonces ustedes piensan en sus intereses generales y no de los aragoneses, y de esto los aragoneses toman buena nota". En respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que prorrogar los PGE, como hizo el Gobierno de Rajoy tres años consecutivos, "no es lo mismo" que renunciar a presentarlos, lo que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez este jueves. Azcón ha asegurado que Pérez "viene a por lana y sale trasquilada" y ha dicho que el secretario general del PSOE regional, Javier Lambán, ha recomendado a Pérez que si lo tiene difícil hable de VOX y Franco, llame a los populares machistas o mienta un poco. TRAICIÓN La portavoz del PSOE ha acusado de "traición" al PP aragonés porque sus senadores votaron contra la senda de déficit, lo que producirá un recorte presupuestario autonómico de 47 millones de euros: "No le vi llamar a sus senadores para que votarán por el interés de Aragón", ha dicho. También ha recordado que con el Gobierno de España de Mariano Rajoy se prorrogaron los Presupuestos Generales del Estado en tres ocasiones y ha tildado de "exageración" que la renuncia del Ejecutivo de Pedro Sánchez a presentar los PGE de 2024 ahora suponga una merma de 1.000 millones, recalcando que las entregas a cuenta se van a actualizar. "Usted es la voz de su amo de Madrid, es un instrumento de la estrategia de Feijóo para cargar contra el Gobierno de España en una estrategia partidista, aunque sea para perjudicar los intereses de Aragón", le ha espetado, preguntando "dónde queda el héroe Azcón, que iba a defender los intereses de los alcaldes". También ha aludido a los trasvases, "una amenaza real que lideran los barones del PP que tienen más autoridad que usted" y le ha preguntado "si va a actuar con voz propia frente a Génova", afirmando que Azcón "no tiene proyecto para Aragón y sigue viviendo de rentas, gobierna para los suyos y para los privilegiados, con un preocupante sectarismo". Asimismo, ha criticado que Azcón "es incapaz de condenar las declaraciones de Nolasco, que parece que quería emprender una nueva cruzada contra el infiel en el siglo XXI" con un "bochornoso y elocuente silencio" por parte de Azcón, a quien ha exigido que "rompa su silencio por decencia y respeto a las gentes de esta tierra, que se avergüenzan cada vez que escuchan al vicepresidente".