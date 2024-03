Aragonès avisa a Sánchez de que debe cumplir con la condonación de la deuda a Cataluña aunque no haya PGE

El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que debe condonar parte de la deuda de Cataluña, como se pactó en el acuerdo de investidura con ERC, pese a que se haya descartado aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 2024. "Sánchez debe cumplir los acuerdos de investidura (...) Los acuerdos ya firmados se deben cumplir y, en este sentido, la condonación del FLA no necesita de los PGE para llevarse a cabo", ha explicado el 'president' en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en referencia al déficit de su comunidad financiado con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Aragonès ha indicado que en el caso que hubieran habido cuentas públicas para este año, "habrían habido nuevos acuerdos", pero que en ningún caso su renuncia debe afectar a los ya pactados. Así, ha alertado de que cada día que pasa sin que el Gobierno asuma parte del FLA catalán "es un día en que los ciudadanos de Cataluña están pagando intereses". "Debe llevarse a cabo igualmente mediante cualquier otro instrumento, mediante un real decreto ley, mediante un proyecto de ley. Un sinfín de formas de canalizar esta iniciativa desde el punto de vista parlamentario, ese es un compromiso, se debe cumplir", ha proseguido el dirigente de ERC. Preguntado sobre si esa condonación de la deuda tiene que estar lista antes del 12 de mayo, cuando se celebran los comicios en Cataluña, Aragonès ha recalcado que "debería estar lista cuando antes, mejor", señalando a su vez que debido a su complejidad no va a "poner fecha" pero que espera que se haga lo antes posible. "Nosotros no renunciamos a nada, nunca. Y, evidentemente, hay unos acuerdos de investidura de Pedro Sánchez y que yo sepa la investidura sigue vigente porque hay una legislatura en España que tiene continuidad", ha zanjado. NO COORDINÓ EL ADELANTO CON EL PSC Aragonès también ha respondido a las acusaciones de Junts sobre que coordinó el adelanto electoral en Cataluña con el PSC, viendo que expresidente catalán Carles Puigdmont no podría hacer campaña en el territorio español para entonces: "No, de ninguna manera". Según ha explicado, ni informó al PSC de Salvador Illa y tampoco "debía hacerlo", además de que tenía voluntad de convocar elecciones incluso antes de hacerlo público. "La fecha no la he elegido yo, la han elegido los diputados del Parlamento de Cataluña, que han tumbado los presupuestos de la Generalitat", ha añadido. "Cataluña no puede seguir perdiendo tiempo. Habríamos perdido todo un año con los presupuestos prorrogados. Por lo tanto, convocamos elecciones el primer día que es posible, el primer domingo que es posible, que es el 12 de mayo", ha zanjado el presidente de Cataluña.