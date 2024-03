Alegría (PSOE) dice que escucharon a sus socios antes de prorrogar los PGE y descarta que haya tensión en la coalición

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha asegurado que el PSOE escuchó a sus socios de investidura antes de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y aplazar la aprobación de nuevas cuentas públicas a 2025, mientras que ha descartado que el desencuentro con Sumar por este asunto genere tensión en el Gobierno de coalición. Así lo ha afirmado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que "evidentemente", antes de desechar la negociación que se había mantenido hasta ahora para los PGE, escucharon a los distintos grupos parlamentarios con los que negociaron los socialistas. "Bueno, (lo hicimos) evidentemente escuchando a las personas y a los distintos grupos parlamentarios con los que teníamos hablado y dialogado los presupuestos del 2024", ha detallado Alegría al ser preguntada sobre si habían tomado la decisión de prorrogar los PGE unilateralmente, añadiendo que tras la convocatoria de elecciones en Cataluña se hizo "muy difícil" apostar por las cuentas de 2024. En este sentido, ha descartado que esta decisión, que no ha gustado en el seno de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y en su partido Sumar, haya generado tensión o desconfianza en el Gobierno de Coalición. "No, no es así. Y desde luego vamos a seguir trabajando en este Gobierno de coalición con los mismos objetivos y con el mismo proyecto que establecimos desde el primer día. Evidentemente somos partidos políticos diferentes, esto es una obviedad", ha indicado Alegría, resaltando que tanto PSOE como Sumar comparten objetivos como la mejora de los empleos, la ampliación de derechos o una apuesta por la convivencia. UN REFERÉNDUM NO CABE EN LA CONSTITUCIÓN La ministra Portavoz también se ha referido al referéndum acordado que están exigiendo los partidos independentistas tras la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso, alegando que la posición del PSOE "en este tema" ha sido "siempre muy clara", y que "hay fórmulas que no caben dentro de la Constitución". Sin embargo, según Alegría, el paso que se dio "en su momento" con los indultos y ahora con la aprobación por mayoría absoluta en la Cámara Baja de la amnistía van a permitir "abrir una nueva etapa de estabilidad" que será importante "especialmente para la sociedad catalana". "Hemos sido capaces, una mayoría absoluta del arco parlamentario, de aprobar esta Ley de Amnistía a favor de la reconciliación. A partir de ahí evidentemente, me consta que los partidos que son independentistas y que defienden la independencia no van a cambiar o no van a dejar de ser independentistas", ha admitido, resaltando por otra parte que "más del 90% de la sociedad en Cataluña" rechaza una vía unilateral.