"Acceso vital" indica que 41 % de posibles beneficiarios no pide el ingreso mínimo vital

Madrid, 15 mar (EFECOM).- El proyecto "Acceso vital" ha concluido que el 41,3 % de los posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) no lo pide, mayoritariamente por desconocimiento y falta de información sobre su funcionamiento.

Las posibilidades de no solicitarlo aumentan en un 24,4 % cuando se tiene un conocimiento superficial y en un 37,8 % cuando solo se ha oído hablar de él, de acuerdo con los resultados de una investigación promovida por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN), coalición independiente de ONG y otras entidades.

El estudio señala asimismo que entre quienes conocen la prestación y podrían acceder a ella más de un tercio no cree cumplir los requisitos y un 41,5 % cree que no les corresponde.

La investigación "Acceso Vital" es uno de los 34 proyectos piloto del centro de análisis desarrollado por la Secretaría General de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Servicios Sociales y Migraciones.

Los resultados se han presentado este viernes en una jornada que ha sido clausurada por la ministra Elma Saiz, quien ha coincidido con los organizadores en que el IMV es una ayuda que funciona pero que tiene que ser mejorada para llegar a más personas.

La ministra ha hablado de la necesidad de cerrar la brecha creada por la llamada "non take up", la tasa de no solicitud del IMV, para lo que el Gobierno ha ideado un nuevo plan de accesibilidad que incluye la futura puesta en marcha del teléfono corto 020. EFECOM

