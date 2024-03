Vox insiste al PP que no admita a trámite en la Mesa del Senado la ley de amnistía: "A todas luces es inconstitucional"

Vox ha insistido al Partido Popular su "obligación" de inadmitir la ley de amnistía en el Senado apelando al artículo 36 del reglamento de la Cámara Alta, ya que considera que el texto aprobado este martes en el Pleno del Congreso es "a todas luces es inconstitucional". Por ello, ha vuelto a reclamar al PP que rechace el trámite de la proposición de ley. Desde la formación que preside Santiago Abascal han reiterado que hay "herramientas jurídicas suficientes" con el objetivo de parar la tramitación de la ley de amnistía que deberá ser aprobada en el Senado, por lo que ha instado a frenarla. Los 'populares' tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensan retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses puesto que ése es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo. El equipo jurídico de Vox, bajo la coordinación del jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento de Europeo y vicepresidente del ECR, Jorge Buxadé, y la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha apelado al artículo 36.C del Reglamento del Senado que otorga "el derecho y la obligación" de la Mesa del Senado de calificar los textos que llegan desde el Congreso de los Diputados. "Y es ahí donde la mayoría absoluta de los populares, pueden frenar este texto "a todas luces inconstitucional", ha defendido el partido. Es en ese punto, en la calificación de la iniciativa, donde el PP puede negarse y crear un "conflicto" entre el Congreso y el Senado, porque "la Mesa del Senado no es un simple órgano de tramitación", según ha explicado la formación política en un comunicado. Buxadé ha señalado que el PP tendría, en este punto, dos opciones: rechazar la iniciativa o devolverla al Congreso a fin de que se tramite como una reforma constitucional. En caso de que el PP rechace la norma, desde Vox han apuntado que se crearía un conflicto entre ambas cámaras que, aunque nunca antes se ha producido, para Buxadé "la lógica jurídica llevaría al Pleno del Congreso a plantear un conflicto entre órganos constitucionales, amparado en el artículo 59 LOTC, procedimiento complejo y fatigoso que retrasaría la tramitación, no la aprobación, del texto hasta que el Tribunal Constitucional decidiese si la Mesa del Senado se ha excedido o no en sus atribuciones". "Incluso la Mesa del Senado podría someter su decisión de inadmitir el texto por defectos de forma y fondo que la hacen inconstitucional, a la ratificación en votación del Pleno, donde los senadores de Vox se sumarían a una amplia mayoría que rechazase tramitar la proposición de ley", ha explicado el jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento de Europeo. Desde Vox consideran que la ley de amnistía "viola el principio de exclusividad jurisdiccional del artículo 117 de la Constitución Española". "Sólo la Constitución puede excepcionar la función juzgadora de jueces y magistrados, siendo que el Senado, como el Congreso, no puede abdicar de su condición de poder público sujeto a la Constitución y resto del ordenamiento jurídico (9.1 CE), interpretando la norma en el sentido más favorable a la cláusula de Estado de Derecho", ha argumentado Buxadé. El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ya replicó a Vox en noviembre que si se impide en la Cámara Alta la tramitación de la ley de amnistía, como reclama al PP el partido de Santiago Abascal, no se podría debatir ni escuchar a expertos sobre su contenido y, además, "quedaría aprobada automáticamente".