Sumar carga en Aragonés la responsabilidad de no sacar los presupuestos catalanes

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los 'comunes', Aina Vidal, ha cargado la responsabilidad del rechazo de los presupuestos catalanes y el adelanto electoral al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, dado que no supon decirle que no al PSC con el proyecto de "macrocasino" Hard Rock. Una posición similar a la expresada previamente por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al comentar que la responsabilidad de buscar apoyos y negociar hasta el final era del Govern. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Vidal ha defendido que los 'comunes' hicieron "absolutamente todo" para evitar esta situación al estar en la mesa de negociación "literalmente hasta el último minuto". "Si el PSC puso una línea roja (el Hard Rock) que ERC no supo decir que no, es la responsabilidad del presidente de la Generalitat", ha enfatizado para reprochar que los socialistas se equivocaron al condicionar los presupuestos autonómicos a levantar "uno de los casinos más grandes de Europa". Precisamente hoy Aragonés ha asegurado que el martes habló por teléfono con la líder de Sumar y vicepresidenta segunda , Yolanda Díaz, para abordar un posible apoyo de los 'comunes' a los Presupuestos del Govern: "Si fuera Pedro Sánchez, estaría enfadado". "Yo no le dije (a Yolanda Díaz) que se diera ninguna orden de nada, pero sí le dije que era una irresponsabilidad para los ciudadanos de Cataluña" que no hubiera cuentas, ha relatado en una entrevista de Rac1 de este jueves recogida por Europa Press. LA LEGISLATURA NO ESTÁ EN RIESGO A su vez, la portavoz adjunta de Sumar ha rechazado que la legislatura estatal esté en riesgo, tras la decisión de Moncloa de renunciar este año a presentar nuevos Presupuestos Generales por la situación en Cataluña, y ha reivindicado que los 'comunes' están "preparados" para el adelanto electoral, convencidos de que van a sacar un "buen resultado". Ayer el grupo ejecutivo de Sumar expresó su apoyo a su aliado catalán y manifestó que compartía la decisión de los 'comunes' de oponerse a los presupuestos catalanes por incluir el Hard Rock. Mientras, Díaz también dijo que Sumar era un proyecto plurinacional y no centralista, por lo que no tenían que dar ninguna directriz a los 'comunes' dado que las decisiones que afectan a Cataluña las toma su aliado con plena autonomía.