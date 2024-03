PSOE está convencido de el ciclo electoral no condicionará la actividad legislativa pese a renunciar a los PGE

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, está convencido de que el adelanto electoral en Cataluña no condicionará la actividad legislativa del Gobierno a pesar de que hayan renunciado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2024. "Yo estoy convencido de que habrá leyes que saldrán adelante", ha afirmado López a su llegada al Congreso al ser preguntado por si las elecciones catalanas, adelantadas para el próximo 12 de mayo, iban a condicionar las iniciativas legislativas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras hacer pública este miércoles su renuncia a presentar los PGE para este año por el adelanto electoral. Una decisión que el portavoz socialista ha justificado con que los comicios catalanes "descolocan el mapa político" y por tanto, cree que "seguramente" habrá grupos políticos más centrados en las elecciones que en los presupuestos. "Esfuerzos que conduzcan a la melancolía mejor no los hacemos", ha sentenciado. En lo referente a la candidatura socialista para estas elecciones, López ha insistido en que están "absolutamente preparados" y ha defendido que lo que Cataluña necesita es "pasar página" y un "gobierno que gobierne" y que "resuelva" los problemas de los ciudadanos, dejando atrás "obsesiones identitarias". Y aunque no ha querido pronunciarse por la posibilidad de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, actualmente huido de la justicia, encabece la candidatura de la formación independentista, sí que se ha mostrado seguro sobre la idoneidad del candidato socialista, Salvador Illa.