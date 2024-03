PSOE achaca a la dinámica electoral que ERC y Junts no hayan impedido que el Congreso apruebe una moción del caso Koldo

El PSOE considera que la abstención de ERC y Junts que ha permitido aprobar en el Congreso una moción del PP exigiendo responsabilidades al Gobierno por el 'caso Koldo' tiene su origen en la "dinámica electoral" derivada del adelanto de los comicios catalanas al 12 de mayo. Así lo ha señalado el diputado del PSC José Zaragoza, uno de los miembros de la dirección del Grupo Socialista, al ser `preguntado por la abstención de ERC y Junts ante una moción del PP que exige al Gobierno depurar responsabilidades por la trama del 'caso Koldo' y reclama más auditorías de los contratos de emergencia. "Los partidos políticos tienen su propia dinámica y todos están en campaña desde ayer" --ha señalado, referencia al adelanto electoral anunciado por Pere Aragonès--. Cuando estás en campaña, los partidos lo que hacen es marcar distancia". En todo caso, ha tratado de restar trascendencia a lo aprobado por el Pleno del Congreso subrayando que no es una iniciativa legislativa, sino una resolución política. "Esto es debate político, no son leyes", ha enfatizado. Minutos después, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha negado en la puerta del Congreso que el voto de sus diputados se deba a la convocatoria electoral. "Estoy seguro que muchos partidos están en campaña siempre, y estoy seguro que tumbar los presupuestos de la Generalitat de Cataluña forma parte de la campaña de algunos partidos políticos, pero nosotros no nos dejamos arrastrar en este camino", ha comentado.