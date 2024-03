PP Madrid insiste en que el novio de Ayuso no cometió "ningún delito" y rechaza comentar "estrategias procesales"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha insistido en que el novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no ha cometido "ningún delito" fiscal y ha rechazado comentar si este aceptó o no un acuerdo con la Fiscalía de Madrid admitiendo el presunto fraude al enmarcarlo en una estrategia procesal. En declaraciones a los periodistas, en los pasillos de la Cámara regional, el portavoz 'popular' se ha remitido a las palabras de la presidenta de este miércoles, donde aseguró que no solo su pareja no debía dinero a Hacienda sino que era esta la que le debía a él "por intereses". Díaz-Pache ha considerado que las estrategias procesales que lleve a cabo cualquier persona acusada por la Agencia Tributaria no deben tener "ninguna valoración política" por parte de un grupo parlamentario. "Desde luego, si la presidenta ha dicho que su pareja no ha cometido ningún delito, pues así será. Y así se demostrará al final de ese procedimiento, que como digo, es un procedimiento contra un particular, una de las probablemente dos millones de inspecciones fiscales que hace la Agencia Tributaria", ha remarcado. Por otra parte, el portavoz del PP ha criticado que esto se este usando por el Gobierno de Pedro Sánchez como "cortina de humo" para intentar salpicar "con poco éxito" a la presidenta de la Comunidad de Madrid ante el "peor acto de corrupción política de la democracia española".