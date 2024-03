Osasuna busca el impulso antes del parón

Pamplona, 14 mar (EFE).- Osasuna afronta el choque ante el Real Madrid con numerosas bajas que merman su potencial y que buscará compensar con el empuje de una grada ansiosa de volver a la senda del triunfo para mantenerse en la primera parte de la tabla.

Restan dos días y El Sadar se prepara para una gran tarde fútbol marcada por las altas temperaturas que se esperan a esa hora en Pamplona. El calor de la grada jugará un papel importante en el equipo a la hora de reencontrarse con su mejor versión ante el gran favorito a llevarse el título de Liga.

La próxima semana no habrá competición debido al parón por selecciones, por lo que sumar tres puntos significaría días de alegrías y positivismo en Tajonar, pero no será fácil. La historia no permite a Osasuna ganar al Real Madrid desde hace 13 años. El gol de Camuñas dejó los tres puntos en casa sin saber que sería el último gran héroe frente a los blancos.

Desde entonces, las goleadas se han ido sucediendo, aunque lo cierto es que Arrasate ha estado cerca de dar la campanada. Hasta en tres ocasiones (0-0, 0-0, 1-1), el técnico de Berriatúa ha logrado empatar, mientras que seis derrotas han sido el resto de resultados cosechados ante los blancos desde que entrena a los navarros.

Con la posibilidad de regresar a la defensa de cinco futbolistas, algo que parecía haberse zanjado desde hace varias semanas, el equipo afronta con ilusión la cita ante su verdugo en la última final de la Copa del Rey.

David García, Rubén Peña, Kike Barja y Aimar Oroz están fuera de la cita. Así pues, el resto sí están en disposición de ser titulares, con un Ante Budimir a la cabeza que acumula 14 dianas y que quiere irse con la selección croata habiendo engordado sus registros.

Los 36 puntos acumulados permiten al equipo jugar sin ataduras. Arrasate exprimirá sus recursos con sentido común para buscar los escasos puntos débiles de un Madrid superior en lo físico y en lo técnico. EFE

