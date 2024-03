Moreno ve un "gravísimo error" la aprobación de la Ley de Amnistía y que los independentistas ya pidan el referéndum

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado un "gravísimo error" la aprobación este jueves, en el Congreso de los Diputados, de la Ley de Amnistía, que ha supuesto que los independentistas catalanes acaben de "pedir formalmente que haya modificaciones legales para hacer un referéndum y declarar la autodeterminación en Cataluña". Durante su intervención, en Sevilla, en la clausura del foro 'Las Empresas transformando Andalucía', que conmemora el 45 aniversario de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Moreno ha indicado que esa ley es un "gravísimo error" porque, evidentemente, "se borran de un plumazo delitos gravísimos contra nuestro marco constitucional y también estatutario", y porque "va a crear unas diferencias importantes entre españoles", que desde Andalucía "no vamos a consentir". En este sentido, ha advertido de que, desde Andalucía, "como comunidad autónoma más poblada de España y como tercera economía del país, no vamos a permitir, con todas nuestras capacidades institucionales, políticas, sociales y jurídicas, que un español tenga un diferente trato en términos de derechos y obligaciones respecto a otro español, simple y llanamente, porque vivan en territorios distintos". "No lo vamos a tolerar", ha sentenciado. Moreno ha puesto el acento en que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se decía que la amnistía iba a servir para pacificar o socializar y, sin embargo, nada más aprobarse la ley, los independentistas "acaban de pedir formalmente que haya modificaciones legales para hacer un referéndum y declarar la autodeterminación en Cataluña". "Sabíamos lo que iba a pasar, que es lo que va pasando, y yo creo que no es bueno ni para el país ni para la economía ni absolutamente para el proyecto común y compartido que es España, un gran país con un enorme potencial que tenemos que cuidar, proteger y valorar", según el presidente andaluz. Ha insistido en que la aprobación de esa ley "no es una buena noticia en términos institucionales ni en términos de garantía de la integridad institucional de nuestro país ni desde el punto de vista económico". Asimismo, tras defender el "sentimiento andaluz que no es disruptivo ni confronta con nadie", Moreno ha querido dejar claro que Andalucía, con casi nueve millones de habitantes y tercera economía de España, tiene que "creerse que tiene que jugar un papel determinante en el conjunto del país". En su opinión o lo juega esta tierra, "constitucional, integradora y solidaria", o lo juega una "minoría que es disruptiva y clarísimamente insolidaria con el resto del país". "Todos los andaluces tenemos que tomar conciencia de ese papel político, social, histórico y económico que tenemos que adoptar", ha señalado el presidente, que ha apuntado que todo el mundo sabe que él se siente "profundamente andaluz, defendiendo la cohesión de Andalucía" y la voz que tiene que tener en el conjunto de España.