Montero niega filtraciones con la pareja de Ayuso, a quien le insiste que dé "explicaciones" y asuma responsabilidades

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que haya filtrado informaciones sobre las investigaciones al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien le ha reclamado que dé "explicaciones" y asuma responsabilidades en lugar de "echar balones fuera". Así se ha expresado la ministra después de que la presidenta madrileña le acusara en una rueda de prensa de decir "por los pasillos" del Senado los "datos personales" de su pareja, "que ni siquiera el propio afectado conocía", en relación a las investigaciones que se publicaron después sobre las comisiones que cobró presuntamente su pareja durante la pandemia. Al respecto, Montero ha asegurado que esa afirmación es "rotundamente falsa", recalcando que "no es inteligente" que Ayuso no reconozca "que se está produciendo una investigación que afecta a una persona muy cercana a ella y que, por tanto, lo que se requiere es dar explicaciones y no intentar echar la culpa a todo el mundo". En declaraciones a los medios tras intervenir en el acto de celebración del 20 aniversario de Thinking Heads, que ha tenido lugar en el Espacio Fundación Espacio Telefónica, la ministra ha recordado que las informaciones que afectan a la pareja de Ayuso se conocieron por los medios de comunicación a raíz de una denuncia de la Fiscalía en los juzgados de instrucción por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil. "Es absurdo pensar en ninguna otra cuestión", ha indicado. La titular de Hacienda también ha defendido "de forma contundente" a la Agencia Tributaria que, según ha recalcado, hace "un trabajo riguroso, independiente" y que está "permanentemente combatiendo el fraude fiscal y comportamientos que se alejan de la norma". "Es evidente que si los ciudadanos de determinadas empresas o determinados colectivos no cumplen con sus obligaciones fiscales, eso significa que el sistema no está teniendo la capacidad pedagógica que tiene que tener para que cada uno contribuya según su capacidad y es un mal ejemplo para el conjunto de la ciudadanía", ha apostillado. En este punto, la vicepresidenta primera ha insistido en que Ayuso "dé explicaciones", exigiendo a la vez su responsabilidad política tal y como reclama el PP al PSOE. "Y si utilizamos el embudo que utiliza el Partido Popular, lo que tocaría sería dimitir", ha apuntado. "Ayuso podría tomar nota, aplicarse su propia receta y, por tanto, actuar en consecuencia asumiendo las responsabilidades que correspondan", ha afirmado Montero, al mismo tiempo que ha lamentado que la presidenta madrileña "es experta en echar balones fuera" e intentar "convertir todo en un chascarrillo cuando estamos hablando de un tema realmente serio".