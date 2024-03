Mazón insiste en investigar los contratos de la pandemia: "La emergencia puede justificar errores, nunca chanchullos"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido en investigar "hasta el último céntimo" de los contratos de urgencia realizados por el Botànic en la pandemia para que los valencianos "sepan toda la verdad": "La emergencia puede justificar errores, nunca chanchullos". Así se ha pronunciado Mazón en su respuesta al síndic de Vox, José María Llanos, durante la sesión de control. Llanos le ha preguntado sobre el denominado 'caso Koldo', y Mazón ha afirmado que no sabe si hay "réplica valenciana del caso Koldo y del caso del número 2 de Diana Morant, José Luis Ábalos". "No lo sé, pero nosotros les vamos a contar la verdad a los valencianos porque es una obligación política y una cuestión d rigor contable y de absoluta transparencia", ha añadido. "Exigencia ahora significa exigencia siempre, no cuando a algunos les interesa, claro", ha añadido. Mazón ha subrayado que los valencianos "se merecen saber qué se ha hecho, qué se hace y qué se hará con los impuestos que pagan hasta el último céntimo de euro". "Todas estas exigencias son ineludibles, innegociables y en cualquier contexto, momento y ámbito de gestión pública. Pero si hubiera un ámbito y un contexto que merecerían intensificar esa exigencia, ese es el de la salud. Y ese contexto sería el de una pandemia que nos encerró a todos en casa y que costó miles de vidas", ha remarcado. "Si la urgencia se confundió con un cheque para una gestión opaca, tenemos efectivamente derecho a saberlo todos los valencianos. Si las contrataciones de material se convirtieron en un banquete solo para amiguetes, tenemos derecho a saberlo", ha manifestado. Por ello, ha remarcado que han encargado una auditoría que "va a permitir saber hasta el último detalle de esa gestión ineficiente y pooc responsable" que "disparó la deuda de todos los valencianos". "Si alguien ha obtenido algún tipo de aprovechamiento dudoso, como mínimo, lo vamos a saber, tenemos que saberlo, porque una cosa es endeudarnos a todos y otra muy distinta es hacerlo a costa de enriquecer a unos pocos", ha remarcado. Por ello, ha insistido en investigar los procedimientos de contratación, las empresas a las que se contrató, los mecanismos de control, el material adquirido, su uso y si se almacenó "impunemente" y también por qué no se usó. "Vamos a saber en definitiva qué se hizo con el dinero de todos los valencianos cuando todos los valencianos estaban dando una lección de resistencia y solidaridad", ha remarcado.