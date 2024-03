Más Madrid exige dimisión de Ayuso por "favorecer a los suyos" y a "presuntos corruptos": "Usted está en el centro"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha exigido este jueves la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "favorecer a los suyos" y a "presuntos corruptos". "Solo hay que unir la línea de puntos y usted está en el centro de todo. Su Gobierno va a caer antes o después por corrupción, no tiene estatura moral", ha lanzado la líder de Más Madrid en el Pleno de la Asamblea en la sesión de control a la presidenta, el primer cara a cara de Ayuso con la izquierda desde que se conociera que la Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado por presuntamente desfalcar 351.000 euros y desde el PSOE y Más Madrid se reclamasen explicaciones y su dimisión. Bergerot ha cargado contra la presidenta autonómica por "no hacer nada por mejorar la vida de las mujeres", pero "sí para mejorar la suya y la de su familia". Ha negado que ella sea una "víctima" de una trama orquestada desde la Moncloa, sino que la "víctima son los madrileños que ven cómo mientras los suyos se forran vendiendo mascarillas mientras les niegan la Atención Primaria". "¿Le parece poco dos millones de euros por dos videoconferencias? Por eso debió defraudar 350.000 euros. Es el colmo de la codicia. No sabemos si eran pareja cuando se llevó esos dos millones pero sí cuando decidió defraudar", ha espetado Bergerot. Cree que este presunto desfalco refleja que se sentía "muy impune" al hacerlo y ha preguntado a Ayuso si se veía "protegido por usted". "Ha venido a mediar a favor de los suyos y a proteger a presuntos corruptos como Ana Millán --vicepresidenta primera de la Asamblea--", ha proseguido la líder de la oposición. A continuación, ha descrito a Ayuso como "el centro" de la "línea de puntos" que acabarán haciendo caer al Gobierno regional por "corrupción", "antes o después". "Usted no tiene estatura moral para estar al frente. Lo demostró condenando a morir a 7.291 personas, protegiendo las comisiones de su hermano y ahora lo demuestra beneficiándose de un delito fiscal con el que se compró su pisazo. Los madrileños estamos hartos de escándalos. Señora Ayuso, lo que tiene que hacer el dimitir. Dimita, dimita de una vez", ha zanjado Manuela Bergerot. "VIVE EN EL PALACIO DE UN DEFRAUDADOR CONFESO" Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea ha cargado contra Ayuso por "mentir" cuando se ha visto que "el abogado de su novio ha querido llegar a un acuerdo con la Fiscalía con una confesión de culpabilidad". "Mintió cuando dijo que no estaban juntos cuando pasó todo y sabemos que defraudó siendo su pareja. Mintió cuando dijo que era una mera inspección fiscal y ya había una confesión por escrito. Mintió cuando dijo que no había sociedades pantallas y hay ocho que sepamos a día de hoy. Ayuso ha asumido la defensa de los delitos de su novio y así liga su destino a un posible defraudador fiscal", ha lanzado la portavoz de Más Madrid. Bergerot ha asegurado que la presidenta "vive en el palacio de un defraudador confeso", conduce "el coche de un defraudador confeso" y se "beneficia directamente de un presunto delito fiscal". "La señora Ayuso debe dimitir porque es la clave de bóveda de un plan corrupto que es marca del PP. Esto nos recuerda mucho a los tiempos de Esperanza Aguirre. El ático, el Maserati, los testaferros, las sociedades pantalla... Ayuso es sinónimo de corrupción, de opulencia, de desvergüenza y codicia", ha concluido.