Jonathan Viera vuelve sin rencor: "Igual me equivoco y le doy la pelota a uno de amarillo"

Redacción deportes, 14 mar (EFE).- El futbolista de la UD Almería, Jonathan Viera, ha asegurado este jueves que "jamás" celebrará un gol contra la UD Las Palmas, al que se enfrentará el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria "sin rencor" tras su traumática salida del equipo amarillo esta misma temporada, aunque no sabe el recibimiento que le dispensará la afición.

El atacante grancanario ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática, en la que ha reconocido que vivirá una situación extraña al enfrentarse al equipo de su vida, y ha restado importancia al hecho de cruzarse con el entrenador del equipo amarillo, García Pimienta, con quien tuvo un desencuentro personal que derivó en su precipitada salida del equipo.

"Nunca pensé en jugar contra mi equipo y en mi estadio. Sentiré mucha nostalgia, igual me equivoco de vestuario o le doy la pelota a un jugador con camiseta amarilla. No guardo rencor a nadie y quiero que la UD Las Palmas gane siempre", admitió en su comparecencia virtual.

Viera añadió que no sabe el recibimiento que le dará la afición isleña, pero subrayó que "el cariño que yo les tengo a ellos no va a cambiar nunca".

El futbolista grancanario no ha querido profundizar en su relación con Pimienta, y preguntado si le daría un abrazo al técnico catalán, ha dicho que no le preocupa el hecho de cruzarse con él: "Si me quiere saludar, pues le saludo, me preocupa cero", ha asegurado.

Viera recordó, como ya hizo en la rueda de prensa en la que se despidió del club, que siempre ayudó al técnico catalán cuando vivió sus peores momentos, a su llegada, pues los resultados no eran buenos.

"Ya no quiero saber el problema que tuvo el míster conmigo, ya tengo otra vida, ya pasó. Y sigo diciendo que es un gran entrenador", apuntó, dejando claro que su desencuentro con Pimienta no tiene nada que ver con el aspecto deportivo.

También ha revelado que no quiso ser homenajeado en el partido del pasado 4 de enero ante el FC Barcelona en el recinto de Siete Palmas, una vez que ya había hecho oficial su marcha el 19 de diciembre de 2023: "Era echar más leña al fuego", ha afirmado.

El jugador del barrio de La Feria dice que está "muy tranquilo" en Almería, donde luce el 8 con el actual colista de LaLiga EA Sports, que aún no ha ganado un solo partido después de veintiocho jornadas.

"Los dos últimos años buscando el ascenso -con la UD Las Palmas- fueron muy estresantes y la mente necesitaba un descanso", ha admitido.

Viera ha recordado que en su día renunció a fichar por equipos grandes para regresar a la UD Las Palmas, donde pensaba retirarse, y que ha dejado en las arcas del club "unos 30 millones de euros" tras sus ventas, especialmente la última para jugar en la Superliga de China.

El futbolista isleño ha sido hasta ahora el último en ser convocado por la selección española de fútbol siendo jugador de la UD Las Palmas, en octubre de 2017, y este viernes podría tener relevo en la lista de 'La Roja'.

"Me pondría muy contento que alguno de los jugadores de la UD Las Palmas vaya a la selección", ha expresado ante la posibilidad de que sean convocados por Luis de la Fuente el guardameta sevillano Álvaro Valles y el centrocampista tinerfeño Kirian Rodríguez, su relevo natural en el vestuario y también el campo, como capitán del equipo amarillo. EFE

