Jaume Asens afirma que es "muy difícil" que la amnistía llegue para Puigdemont ante de la investidura en Cataluña

El dirigente de los 'comunes', Jaume Asens, ha afirmado que es "muy difícil" que la amnistía pueda aplicarse al expresidente catalán Carlos Puigdemont, en caso de que fuera candidato por Junts a las elecciones catalanas, antes de la investidura en el parlamento autonómico. Así lo ha indicado el exdiputado, que fue negociador de Sumar con las formaciones catalanas para la investidura, en declaraciones a los medios en las inmediaciones del Congreso aprobación de la Ley de Amnistía. "No es imposible pero es muy difícil si miramos el calendario de tramitación de la Ley de Amnistía, dado que la ley va a estar dos meses en el Senado y después hay otros dos que tienen los jueces para aplicarla. Es muy justo, es muy difícil que esto pueda suceder", ha asegurado tras ser cuestionado sobre si veía posible que Puigdemont pudiera estar en España antes de la investidura por aplicación de la Ley de Amnistía. De esta forma, Asens ha detallado que si la intención del expresidente de la Generalitat es presentarse como candidato de Junts al adelanto electoral en Cataluña, podrá hacer campaña pero no de forma presencial, dado que si regresara a España se expondría a la detención, en virtud de la orden nacional cursada por el juez Pablo Llanera y que sigue activa. "Es muy difícil que pueda llegar a la investidura en el Parlamento de Cataluña y, por lo tanto, que pudiera recoger el acta de diputados", ha reafirmado Asens sobre Puigdemont. ERC ESTÁ DANDO UN "ESPECTÁCULO LAMENTABLE" EN CATALUÑA Cuestionado por las críticas del líder de ERC, Oriol Junqueras, por el rechazo a los 'comunes' a los presupuestos catalanes y lanzar que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, no debía estar contentas con ellos tras el adelanto electoral, Asens ha respondido que mantiene una relación fluida con la vicepresidenta segunda y que no comparte esa opinión, porque apoya su decisión. Es más, ha replicado que alguien no debería estar satisfecho es Junqueras con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha "antepuesto sus intereses de partido" a los de la comunidad "seguramente para coger con el pie cambiado a Junts, formación que "difícilmente podrá presentar a quien querría presentar como candidato". El dirigente de los 'comunes' ha criticado que ERC está protagonizando en los últimos meses un "espectáculo muy lamentable", con la defensa del macrocasino del Hard Rock, que incentiva la "ludopatía", la precaridad laboral e implica un impacto muy fuerte en términos medioambientales. LOS COMICIOS "NO SERÁN UN PLEBISCITO SOBRE LA INDEPENDENCIA" Por otro lado, Asens se ha mostrado esperanzado ante los comicios en Cataluña, que "afortunadamente" no serán un "plebiscito" sobre la independencia. Sobre la Ley de Amnistía, ha reivindicado que con su aprobación ganan en España los que tienen "puentes" frente a los que "construyen trincheras" y que la norma supone apostar por el "diálogo" frente a la venganza. "La amnistía no es ninguna derrota, no es ninguna concesión ni es una ofensa a España, es un signo de fortaleza democrática. Hoy la democracia española es más fuerte", ha proclamado el exdiputado de los 'comunes' en el Congreso. Su compañera en la formación catalana y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha celebrado la aprobación de la Ley de Amnistía, que abre una nueva etapa para llegar a acuerdos y terminar con la deriva del "odio" y el "'y tú más'". "Nos da capacidad para tirar adelante y sobre todo para poder hablar de modelo económico y de modelo de país", ha insistido Vidal, quien ha añadido ante los que se quieren poner "medallas" que la Ley de Amnistía es de "todos".