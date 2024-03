Illa dice que Aragonès ha sido "más un candidato" que president y anima a Cataluña a dejar atrás a "personas del pasado"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha dicho que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sido estos años "más un candidato" que un 'president', mientras que ha animado a los catalanes a que en las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo dejen atrás a "personas del pasado que no ha sido bueno para Cataluña", en referencia velada al líder de Junts, Carles Puigdemont. Así lo ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha reivindicado la importancia de que Cataluña tenga un presidente "que se dirija al conjunto de la sociedad catalana" y no solo a una parte, además de que arme "un esquema de gobierno sólido, fuerte, que pueda afrontar" muchos retos. "Yo he visto al señor Aragonès, dicho también con todo respeto, más un candidato, que no una persona que pueda cumplir con plenitud las funciones que tiene encomendadas", ha explicado el dirigente socialista, saludando la importancia de "votar cuantos antes" para que los catalanes elijan entre "avanzar" y "pasar página" o "volver al pasado" y "seguir perdiendo oportunidades". Preguntado sobre si se refería al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando dijo en una rueda de prensa ayer que Cataluña "necesita un presidente" y no un candidato, Illa se ha limitado a decir que la comunidad lleva "perdiendo muchas oportunidades" los últimos diez años de gobiernos de ERC y Junts. "Hay que pasar página y abrir un tiempo nuevo. Hay personas que lo que representan es el pasado, un pasado que no ha sido bueno para Cataluña, y yo aspiro a representar un futuro, un tiempo nuevo para Cataluña, que es un tiempo de reencuentro, que es un tiempo de construcción también", ha agregado. EL HARD ROCK, UNA EXCUSA Illa también se ha manifestado sobre el 'no' de los comunes a los presupuestos autonómicos debido a su rechazo a incluir en ellos el proyecto turístico Hard Rock en Tarragona. En concreto, el primer secretario del PSC lo ha calificado como una "excusa" y en una actuación pensando "más en las elecciones" que en Cataluña. "Es una excusa que se han buscado, porque estaban pensando (...) más en las elecciones y en ellos mismos, que no en lo que luego venía Cataluña", ha proseguido, recordado que en los últimos años "muchos partidos" no han estado escuchando las peticiones de los alcaldes y a los representantes del territorio que ven en este proyecto "una oportunidad".