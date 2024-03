Gamarra cree que con el adelanto en Cataluña la legislatura "saltó por los aires" y apela al votante socialista

La secretaria genera del PP, Cuca Gamarra, considera que con el adelanto electoral en Cataluña la legislatura "saltó por los aires", dado que los independentistas "han demostrado que cuando quieren paralizan España", al dejar al Gobierno de Pedro Sánchez sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año. En este escenario, y con elecciones vascas, catalanas y europeas a la vista, ha apelado al votante socialista alegando que el PP va a defender "la igualdad" y no va a "fallar" a los españoles. En su intervención en las jornadas "Diputaciones, Cabildos y Consells: por un futuro en igualdad" que el PP celebra en Ávila, Gamarra ha puesto el foco en la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez, algo que, a su entender, ya se ha visualizado este mismo jueves en el debate de la ley de amnistía en el Pleno del Congreso. "Hoy, mientras se votaba la amnistía, lo que le decían es 'nuestro próximo objetivo es el referéndum'", ha afirmado Gamarra, para añadir que el presidente del Gobierno "está en la mano de los independentistas", que "han demostrado que cuando quieren paralizan España". La dirigente del PP ha subrayado que el adelanto de las catalanas es la demostración de "la inestabilidad que significa el Gobierno de Pedro Sánchez" y "la prueba" de que el presidente del Gobierno "no es libre". "Y lo que ayer ocurrió con ese adelanto electoral es que la legislatura saltó por los aires", ha proclamado. LLAMA A "REBELARSE" CONTRA SÁNCHEZ La 'número dos' del PP ha acusado a Sánchez de estar en política "para servirse a sí mismo" como, a su juicio, han comprobado hoy con la ley de amnistía, que ha calificado de "ejercicio de corrupción política" tras la "compra de siete votos" para seguir en Moncloa. "Y por eso hay que rebelarse, y para rebelarse hay que trabajar y demostrar que la otra política es posible, la que hacéis vosotros", ha dicho a los cargos del PP, a los que ha pedido trabajar para que los españoles "se sientan orgullosos de sus políticos y de la política" que hace el Partido Popular. En este punto, ha asegurado que hay que decir a los españoles que no les van a "fallar" en un "momento tan decisivo para el futuro de España", después de ver "cómo el Partido Socialista se ha convertido en el Partido Sanchista" y ha "abandonado la defensa de la igualdad para mantenerse en el poder". "Ha sido lamentable ver cómo, después de votar la indigna ley de la amnistía, han aplaudido y han ovacionado", ha señalado Gamarra, para añadir que esta norma demuestra "lo bajo que caído" el Partido Socialista. Dicho esto, Gamarra se ha dirigido a los votantes del PSOE. "Lo que le decimos a sus votantes es que nosotros vamos a seguir defendiendo la igualdad entre todos los españoles y les vamos a demostrar también a ellos que hay esperanza y hay futuro, que no se resignen", ha manifestado. PROMETE LLEGAR "HASTA EL FINAL" CON EL 'CASO KOLDO' Además, Gamarra ha señalado que "el ruido" y el "fango" que están viendo se debe a que el Gobierno de Sánchez quiere "tapar la corrupción que está dentro" del Gobierno y del PSOE con el llamado 'caso Koldo' relativo a la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. A su entender, está ante "una trama que acaba de conocerse el inicio" y el PP va a "llegar hasta el final", sin "amedrentarse", porque tienen "una responsabilidad con los españoles". "Y no hay cortafuego que pueda poner Pedro Sánchez que vaya a poder impedir que acabemos sabiendo toda la verdad", ha avisado. Gamarra ha asegurado que ahora "comienzan a entender" por qué Sánchez cesó a José Luis Ábalos como ministro de Transportes en 2021. "Esa corrupción ha seguido funcionando dentro del Gobierno y cada vez les acorrala más", ha resaltado. Después de que Sánchez afeara a Alberto Núñez Feijóo su relación en el pasado con un narco asegurando que "con ese historial" en el PSOE no habría llegado "ni a concejal de pueblo", Gamarra ha criticado que hiciera esta referencia "despectiva" a los concejales de pueblo. "Ojalá lo hubiera sido porque otro gallo nos cantaría a los españoles", ha enfatizado, para añadir que le falta "lo más básico" de la política: "los principios, los valores, el compromiso" que practican los ediles en los pueblos. EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES En su intervención en estas jornadas, que este viernes clausurará Feijóo, Gamarra ha destacado el papel fundamental de las diputaciones provinciales, de los consells y de los cabildos porque "vertebran" España, algo que, a su juicio, es importante en medio de la "subasta" a la que Sánchez está sometiendo al país para "mantenerse en el poder". Tras defender la política local para hacer política "de verdad" que preocupa a los ciudadanos, ha defendido el compromiso del PP con la igualdad entre los españoles y con las políticas que "mejoran el día a día de cualquier ciudadano". "Las diputaciones provinciales son ejemplo de la buena política", ha apostillado. Tras asegurar que el Gobierno de Sánchez está "muy por debajo" de lo que merecen los españoles, Gamarra ha puesto en valor la gestión de los gobiernos autonómicos y locales del PP, que gobiernan para "más del 70% de los españoles" apostando por la igualdad en su "modelo de país". "Defendemos la igualdad. No somos reinos de taifas", ha exclamado. CRÍTICAS A TEZANOS Asimismo, la secretaria general del PP ha criticado las declaraciones del presidente del CIS, José Félix Tezanos, asegurando que el PP se movilizó en Galicia con "gratificaciones a las mariscadoras" y "monjitas organizando el voto". "Yo no quiero ni pensar qué es lo que habrá pensado Santa Teresa de Jesús. La verdad es que con lo valiente y aguerrida que era, creo que está a punto de aparecer. Pero siento decirles que si las monjitas quieren, también nos votan. Y las mariscadoras, por supuesto", ha exclamado.