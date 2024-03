Feijóo pregunta a Sánchez si cederá el referéndum y avisa: "Las catalanas marcarán el inicio del final del Gobierno"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si va a "ceder el referéndum" como piden los independentistas tras aprobar la ley de amnistía y le ha avisado que "lo que tiene por delante no es una legislatura" sino "una agonía". Además, ha reclamado a los socialistas que no les "vendan" el mensaje de la "reconciliación" porque esta ley es "sumisión" y "divide a Cataluña en dos". En su intervención en el Pleno del Congreso, Feijóo ha señalado que todo lo que está ocurriendo hace que el final de Pedro Sánchez "esté más cerca". "Todo el daño causado a nuestras instituciones, todo lo malversado, el precio que ha pagado por comprar el poder no les valdrá de nada. Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este Gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útil, le dejarán caer", ha advertido. Feijóo ha afeado al jefe del Ejecutivo que no haya querido defender la posición del Gobierno y lo ha achacado a que hasta él es "incapaz de dar la cara por este delirio". Además, ha denunciado que el PSOE lo haya acatado "todo" al incluir en la norma los delitos de terrorismo, la corrupción y la alta traición, "hasta las multas por las que se malversó". "Hoy traen ustedes la primera ley de la legislatura y la última, probablemente", ha pronosticado el presidente del PP, que ha subrayado que Pedro Sánchez "depende de lo que diga Puigdemont y de lo que haga el señor Ábalos". Por eso, ha subrayado que "lo que tiene por delante no es una legislatura sino la agonía de un presidente que se mantendrá" solo "si quiere" el expresidente catalán. "NO ES RECONCILIACIÓN SINO SUMISIÓN" Tras asegurar que se está consumando "la estafa" del PSOE a sus votantes, el jefe de la oposición ha recalcado que se aprueba esta norma porque es la única forma que tiene Sánchez de seguir "un tiempo más de presidente". "Y por eso lo han aceptado todo", ha apostillado. Además, el presidente del PP ha pedido a Sánchez y al PSOE que no les "vendan" el mensaje de la "reconciliación" porque esta ley "divide a Cataluña en dos". "Esto no es reconciliación, esto es sumisión", ha proclamado. Asimismo, Feijóo ha recriminado al "partido de Sánchez" que esté cumpliendo todas las formas de corrupción: la de "llenar las instituciones con sus familiares, amigos y afines", "la de llenarse los bolsillos en tramas", en alusión al 'caso Koldo', y la de "llenar de privilegios a sus socios a cambio de votos". También ha preguntado a Sánchez por los próximos pasos que dará ante las exigencias del independentismo, que ya habla de referéndum. "¿Van a ceder el referéndum de una parte de España para decidir el futuro de todos?", ha preguntado, para añadir que los españoles ya le han "cogido la medida" y actúa con "una falta absoluta de escrúpulos y de convicciones". "Y por eso a su alrededor se pudre todo", ha afirmado. LA LEY QUE "NO PASARÁ EL FILTRO" DEL SENADO, LA JUSTICIA Y LA CALLE El presidente de los 'populaers' ha resaltado que esta ley de amnistía --que ahora se remite a la Cámara Ata para su tramitación parlamentaria, donde el PP usará su mayoría para dilatar la tramitación-- "no pasará el filtro del Senado, ni el de la Justicia, ni el de las instituciones" que la tienen que evaluar. "Pero lo más importante, esta ley no pasará ninguno de esos filtros, pero sobre todo esta ley no pasará el filtro de la calle. Créanme, la calle la tienen perdida", ha advertido Feijóo a la bancada del Grupo Socialista. Ante el adelanto electoral de las catalanas al 12 de mayo, Feijóo ha lanzado un mensaje a la formación que lidera Carles Puigdemont. "Cuidado, señores de Junts, cuidado porque a lo mejor con estas elecciones, ERC y el PSC han querido engañarles para que la amnistía no llegue a tiempo y que ya no parezca que todos bailan a su canción", ha aseverado. "EL PP NO SE ARRODILLARÁ" Además, ha indicado que esa convocatoria electoral en Cataluña demuestra que Sánchez y sus socios son "los mayores agentes de inestabilidad" política de España, no piensan ni un segundo en los problemas reales de los ciudadanos y "solo defienden sus intereses personales y actúan con chantajes". Dicho esto, y con la vista puesta en esos comicios en Cataluña, Feijóo ha subrayado que de aquí al 12 de mayo habrá un partido que no pedirá el voto de los catalanes constitucionalistas para entregárselo al independentismo. "No vamos a dejar solos a los catalanes que ustedes quieren borrar", ha manifestado. Feijóo ha subrayado que el PP no se "arrodillará" porque representa la voz de los españoles que no se resignan a ver demolida la democracia" de su país. "Vamos a ser la voz de todos los catalanes que no se resignan a que la política sea lo que representa una parte del arco parlamentario del Parlamento de Cataluña", ha proclamado. UPN VE LA LEY UNA DE LAS "MAYORES IGNOMINIAS" Una postura a la que se ha sumado, el diputado de UPN, Alberto Catalán, el cuál ha calificado la ley como una de las "mayores ignominias" a las que se ha sometido a España con la que se está "humillando" a todo un país por las "pretensiones personales" de una sola persona, Pedro Sánchez. Ha afeado que la ley haya sido redactada por los propios "delincuentes" y que desde el PSOE "rindan pleitesia" al expresidente catalán fugado de la justicia. "¿Realmente merece la pena?", cuestionaba durante su intervención avisando a su vez a los socialistas de que los españoles "ni perdonarán, ni olvidarán".