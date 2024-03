Feijóo defenderá este jueves en el Congreso la oposición del PP a la ley de amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defenderá este jueves en el Pleno del Congreso la oposición del Grupo Popular a la ley de amnistía, según han confirmado fuentes del partido. Una vez aprobada, esta proposición de ley pasará al Senado, una Cámara en los 'populares' utilizarán su mayoría absoluta para dilatar la tramitación de la norma. Feijóo ya anunció en el arranque de la legislatura que emprendería una "ofensiva política, judicial y social" contra esta ley, que los 'populares' ven un "acto de corrupción política" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para mantenerse en el Palacio de la Moncloa. Uno de los ejes de actuación del PP contra esta norma ha sido la calle. Desde el pasado otoño, el primer partido de la oposición ha convocado cuatro grandes manifestaciones contra la amnistía y se ha sumado también a las organizadas por la sociedad civil. La última, el pasado sábado en la madrileña Plaza de Cibeles. El PP ha avanzado además que recurrirá la ley ante los tribunales "por todas las vías" una vez aprobada y pedirá la protección de la Unión Europea. El PP ha dado traslado a la Comisión Europea de los pasos y acuerdos que se han aprobado con los independentistas, con la confianza en que actúe una vez aprobada. Además, Feijóo ha asegurado que si llega a Moncloa derogará la ley de amnistía, si bien cree que es posible que lo hagan antes los propios tribunales porque esta norma es "inconstitucional". En cualquier caso, ha admitido que no cree que se pueda "invalidar" la amnistía una vez concedida. EL PP BUSCARÁ DILATAR SU TRAMITACIÓN EN EL SENADO El 14 de noviembre, el PSOE registró en solitario en el Congreso la ley de amnistía que había consensuado con sus socios y cuatro meses después, este 14 de marzo, el Pleno de la Cámara Baja dará luz verde a esta norma, que la semana pasada ya aprobó la Comisión de Justicia. La ley de amnistía tuvo que volver a esa comisión el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes Junts votara en contra en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico. En este Pleno extra sólo se votará el dictamen de la Comisión de Justicia, ya que el PSOE y sus socios acordaron retirar todas las enmiendas que estaban vivas y descartar cualquier modificación más. Eso sí, como es una norma de rango orgánico necesitará el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados) para salir adelante, por lo que no cabe cometer errores ni debe haber debe ausencias. Como en ocasiones anteriores, esta segunda votación se llevará a cabo por llamamiento, a petición del PP, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias. Si la ley prospera en el Pleno, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, el PP no podrá hacerlo más de dos meses puesto que ése es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo.