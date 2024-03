Esteban (PNV) entiende "el parón" en los PGE, pero cree que habría sido "mejor" para Euskadi que se hubieran aprobado

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, entiende que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido "el parón" en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, pero cree que habría sido "mejor" para Euskadi que se hubieran aprobado porque los jeltzales estaban planteando "temas importantes" que iban a tener "un reflejo práctico concreto en la sociedad vasca". En todo caso, espera que estos se incluyan en las cuentas de 2025. También ha mostrado su confianza en que las elecciones catalanas no influirán a las de Euskadi y espera que, tal como hará el PNV, por parte de todos se hagan propuestas "concretas centradas en la nación vasca". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban Esteban ha explicado que el adelanto de las elecciones catalanas al 12 de mayo, anunciado ayer por el president y líder de ERC, Pere Aragonès, "no era lo que se podía esperar, porque se estaba hablando de fin de año, pero evidentemente es una de las cosas que podía pasar". "Estamos acostumbrados a que en una legislatura tan inestable haya sorpresas de un día para otro. Era algo que podía suceder", ha señalado En cuanto a la inmediata reacción del Gobierno de Pedro Sánchez de renunciar a negociar los Presupuestos de 2024, para abordar los de 2025, ha dicho que la entiende porque, "por cómo es la dinámica catalana, que se traslada mucho a Madrid y está bastante interconectada, probablemente la negociación presupuestaria habría sido bastante complicada" para poder satisfacer a Junts y a ERC. El diputado jeltzaloe ha recordado que el apoyo a las cuentas de ambas formaciones "son absolutamente necesarias para la aprobación". Además, ha dicho que es posible que ERC "quiera cobrarse una muesca también con Sumar después de lo que ha hecho en Cataluña". "Yo ya le decía públicamente al Gobierno español que lo que tenía que hacer antes de enviarlos (los presupuestos al Congreso) tenía que cerrarlos y tenerlos seguros con todos los grupos. Lo que no podíamos es tener sorpresas en medio de la discusión parlamentaria de los presupuestos", ha subrayado. A su juicio, la interrupción de la negociación de las cuentas, que cree que se reanudará en el punto en el que se estaba, no afectará a la estabilidad del Gobierno Sánchez "per se", porque se prorrogan los presupuestos. Aitor Esteban ha indicado que las cuentas prorrogadas "son lo suficientemente amplias para que pueda seguir gobernando", y si después aprueba los del año 2025, "que sería lo más lógico", tendría prácticamente asegurados dos años de gobierno en los que no habría "mucha producción legislativa". En todo caso, ha recordado la capacidad de Pedro Sánchez "de aferrarse" al Ejecutivo "incluso en situaciones muy complicadas", por lo que supone que podría seguir adelante. "No sé en qué circunstancias nos encontraremos en septiembre, cuál será el resultado de las elecciones catalanas y si esto provocará algún otro efecto. Pero hoy por hoy no, no afecta la estabilidad del Ejecutivo en Madrid", ha considerado. Además, cree que hasta ahora ha sido viable el apoyo de Junts y ERC al Gobierno del Estado pese a estar "enfrentados". "Otra cosa es que, en pleno periodo electoral y con una negociación tan de detalle en la que la gente va a estar pendiente de los presupuestos, sea más complicado hacer esa andadura", ha manifestado. Por ello, comprende "el parón" que ha decidido el Gobierno en la negociación, que ya llevaba tiempo hablando con los grupos para sacar adelante las cuentas, aunque no estaban cerradas. En este sentido, ha explicado que "precipitarse y llevarlo ya al Congreso, no tenía ningún sentido". "Cerrarlo le habría costado todavía un par de semanas o así, y me imagino que habrá hecho el cálculo y ha dicho que va a esperar a 2025. Es perfectamente viable", ha indicado. TEMAS DE EUSKADI Preguntado por si pierde Euskadi sin estos presupuestos, ha respondido que "mejor que los hubiera habido" porque se negociaban "temas importantes que habrían tenido un reflejo práctico concreto en la sociedad vasca, pero espero que puedan estar en vigor para el año que viene". "Luego, los Presupuestos eran un buen trámite para poder plasmar también algunos de los acuerdos a los que habíamos llegado a través de la firma de la investidura, pero bueno la legislatura sigue adelante, hay otras otros cauces en los que se pueden llevar adelante esos temas", ha manifestado. En cuanto a los asuntos estrictamente conectados con el presupuesto, confía en que se puedan cerrar en los de 2025. "Me habría gustado que hubiera sido ahora, pero que le vamos a hacer, es una legislatura en la que la sorpresa está a la vuelta de la esquina", ha añadido. CAMPAÑA VASCA El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso no cree que las elecciones vascas anticipadas afecte "básicamente" a la campaña vasca. "En Euskadi tenemos otra dinámica, una sociedad diferente, incluso políticamente, y yo creo que los parámetros son distintos, que van a ir por otro cauce y ahora están bastante alejados de la dinámica política del día a día catalán", ha subrayado. Por ello, ha dicho que "hay que centrarse en los temas de Euskadi", como va a hacer el PNV "con propuestas concretas centradas en lo que es la nación vasca, y sabiendo además que son unas elecciones importantísimas para el futuro" de Euskadi. "Nos jugamos mucho vascas y vascos en estas elecciones, y no sería bueno que estuvieran afectadas por dinámicas que no tienen una influencia directa en la vida política vasca", ha recordado. Tras los comicios gallegos, vascos, catalanes y europeos, espera que se cuente ya "con unas instituciones estabilizadas y que funcionen bien". "Hay que afrontarlo con normalidad sabiendo cuál es la situación porque son convocatorias democráticas y hay que enfrentarlas, desde la ciudadanía también, sabiendo lo que está en juego en cada una de ellas y sabiendo que las dinámicas son diferentes", ha aclarado. Por ello, ha insistido en considerar que las elecciones de Euskadi "no van a estar muy influenciadas" por la convocatoria en Cataluña. "Los parámetros que nos estamos moviendo los partidos políticos vascos y la discusión sobre los intereses de la sociedad vasca es diferente y particular en en nuestro caso, y ahí es donde tenemos que centrarnos, haciendo propuestas, y eso es lo que va a hacer el PNV", ha aseverado.