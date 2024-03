El TC inadmite el recurso de Vox contra la decisión de Armengol de devolver la amnistía a la Comisión de Justicia

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado inadmitir a trámite el recurso de amparo que presentaron los diputados de Vox contra la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y de la Mesa del Congreso de devolver a la Comisión de Justicia la proposición de ley de la amnistía para que se emitiese un nuevo dictamen toda vez que el texto anterior no contó con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Los magistrados han explicado que la interpretación del Reglamento del Congreso que hicieron la presidenta y la Mesa de la Cámara no es arbitraria, aunque se pudieran permitir otras igualmente razonables. Así las cosas, han concluido que se actuó "dentro del ejercicio razonable de la autonomía parlamentaria". Según ha informado este jueves la corte de garantías, el tribunal ha adoptado esta decisión "dada la manifiesta inexistencia" de una violación del derecho fundamental al ejercicio de la función representativa que alegaron los de Santiago Abascal. La Sección Cuarta de la Sala Segunda --compuesta por dos magistrados del ala progresista y uno del sector conservador-- ha precisado que en este caso no concurren las vulneraciones denunciadas puesto que los diputados han podido participar en todas las fases del procedimiento legislativo y de diferentes formas. No obstante, desde el TC han recalcado que, al inadmitir a trámite el recurso, los magistrados no se han podido pronunciar sobre el fondo del asunto; es decir, sobre si la interpretación de Armengol y la Mesa de la Cámara es la más "respetuosa" con los derechos de los parlamentarios. Contra la decisión adoptada por la mayoría de la Sección Cuarta, el magistrado del bloque conservador Enrique Arnaldo ha formulado un voto particular por entender que el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario Vox debió ser admitido. A su juicio, no resulta inverosímil la vulneración alegada por los diputados y el asunto planteado reviste una especial trascendencia constitucional.