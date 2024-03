El PP carga contra Óscar Puente por comentarios "repugnantes y machistas" contra Díaz Ayuso y su pareja

El Partido Popular ha cargado este miércoles contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por comentarios "machistas, repugnantes y misóginos" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, investigado por un supuesto fraude fiscal. Diversos cargos del PP se han pronunciado en sus respectivas cuentas oficiales de la red social 'X' después de que el ministro tachase de "testaferro con derecho a roce" al novio de la presidenta madrileña, también en un mensaje en la misma red social. "Comentarios como estos son absolutamente repugnantes, machistas e indignos", ha escrito el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quién además ha añadido que vienen de "un ministro que debería representar a todos y todas las españolas". "Este es el feminismo y el progreso del que presumen el Gobierno y sus socios", ha criticado el 'popular'. "Gobierno feminista-progresista. Vamos, PSOE. Poneos el loguito morado hoy", ha ironizado, por su parte, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez. En esa misma línea se ha pronunciado la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, quien ha rechazado el comentario del ministro. "Este es el machismo repugnante del que hacen alarde los ministros feministas de Sánchez. Los españoles no merecemos esto", ha escrito. La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Esther Muñoz, ha criticado que Sánchez mantenga a Puente en su puesto, ya que considera que "está avalando esta forma de degradación humana". "No es la primera ni es excepcional, es lo habitual en este personaje", ha insistido la 'popular'. En este sentido, también se ha pronunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha tachado el comentario del diputado socialista como "machista y soez". RESPUESTA AL PP: "DA RISA" Después de estos comentarios, el ministro se ha defendido en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, en la que ha asegurado que le "da risa" la reacción del PP pues, en su opinión, fue Ayuso quien puso "el listón" al utilizar "el insulto más grave que se puede proferir hacia una persona, que es llamarle hijo de puta en sede parlamentaria" al presidente del Gobierno. "Lo del Partido Popular es que no tiene nombre, es la ley del embudo", ha reprochado el ministro. "Ellos te pueden insultar, te pueden llamar de todo, incluso pueden justificar las agresiones que sufres en un tren. Ellos pueden hacer absolutamente todo, pero oye, qué piel más fina tienen cuando tú utilizas la ironía o el sarcasmo para referirte a ellos", ha sentenciado Puente.