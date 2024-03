El PP abre negociaciones con Cs para explorar una fórmula de colaboración en las catalanas pero rechaza ir en coalición

El PP ha abierto conversaciones con Ciudadanos para explorar una fórmula de colaboración ante las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, si bien la formación de Alberto Núñez Feijóo tiene claro que se presentará con su nombre y sus siglas, y "sin coalición", según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'. Ambas formaciones ya habían iniciado en las pasadas semanas una vía de negociación para estudiar cómo colaborar ante las elecciones europeas del próximo 9 de junio, pero ahora esas conversaciones se han extendido también a las catalanas. De hecho, miembros de la cúpula del PP y de la dirección de Ciudadanos que encabeza Adrián Vázquez ya mantuvieron un contacto este mismo miércoles por la tarde, después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciase un adelanto electoral, según han señalado las mismas fuentes. CIUDADANOS QUIERE IR EN COALICIÓN A LAS CATALANAS Este jueves, la Ejecutiva permanente de Ciudadanos ha celebrado una reunión en la que han trasladado su intención de buscar un acuerdo con el PP para concurrir a los comicios catalanas como parte de un "bloque o frente constitucionalista", en cuya conformación, según dicen, ya están trabajando, pero sin dar más detalles. "Las posibilidades están abiertas", han asegurado fuentes 'populares', si bien ya anticipan que el PP se presentará con sus siglas y con su nombre, rechazando la posibilidad de concurrir en una coalición. Además, creen que Ciudadanos tiene posibilidad de reivindicar lo que ha sido dentro del proyecto del Partido Popular. En 'Génova' consideran además que ir juntos a los comicios --aunque aún no esté clara la fórmula-- es una forma de "reivindicar la victoria constitucionalista" que cosechó Inés Arrimadas en las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, según fuentes del PP. Ciudadanos ganó aquellas elecciones catalanas de 2017 al conseguir su mejor resultado histórico en esta comunidad, un 25,34% de los votos, y obtener 37 escaños en el Parlament, superando a Junts y a ERC. Sin embargo, esa victoria histórica no le sirvió para gobernar, dado que la suma de sus escaños con los de sus hipotéticos socios de gobierno, PSC (17) y PP (3), no alcanzó la mayoría parlamentaria, que sí lograron los partidos independentistas. EL PP, AÚN SIN CANDIDATO OFICIAL El adelanto de las catalanas ha trastocado los planes de Feijóo, que tenía previsto convocar un congreso del PP catalán tras las europeas de junio y proclamar un candidato oficialmente, pensando que las catalanas serían en febrero de 2025 o a finales de año como pronto. En este momento, 'Génova' no ha confirmado quién será su candidato a la Generalitat y apuesta por la calma, máxime cuándo están inmersos en negociaciones con la dirección de Ciudadanos para explorar una fórmula de colaboración ante las catalanas de mayo. Aunque la dirección del PP no ha descartado a Alejandro Fernández, en las quinielas de estos meses aparecen también otros posibles candidatos: la portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat; el concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera; el diputado del PP y exportavoz de Cs, Nacho Martín Blanco; o el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes. En cualquier caso, fuentes de la dirección del PP ya anticipan que el principal cartel electoral del partido en Cataluña será el propio Feijóo, que se volcará en la campaña electoral, como hará también con las elecciones vascas del 21 de abril y las europeas de junio.