El PNV cree que Puigdemont podrá ser candidato, pero avisa de que la aplicación de la ley de amnistía "llevará tiempo"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no ve problema legal para que el expresidente catalán Carles Puigdemont sea candidato en las elecciones catalanas del 12 de mayo, pero no sabe si podrá tomar posesión porque, según avisa, aplicar la Ley de Amnistía "va a llevar su tiempo". En declaraciones en los pasillos del Congreso, Esteban ha dicho que "legalmente" y "técnicamente", con "todas las reservas" que se puedan tener, Puigdemont puede presentarse a las elecciones catalanas, pues así lo hizo en otros comicios celebrados después de abandonar España en 2017. Pero "otra" cosa es que pueda beneficiarse de la amnistía con tiempo suficiente para tomar posesión del escaño, ya que "la implementación de la ley va a llevar un tiempo" y no sólo los dos meses que se pueda tomar el Senado, sino que también hay que tener en cuenta que el texto debe volver al Congreso y luego la tienen que aplicar los tribunales. "Por lo tanto, es una situación que, con las fechas en las que estamos, es complicado de saber cómo puede evolucionar", ha reconocido.