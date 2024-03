El adelanto electoral en Cataluña trastoca los planes de Feijóo y sorprende al PP sin proclamar candidato

La decisión del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de convocar elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo ha trastocado los planes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tenía previsto convocar un congreso del PP catalán tras las europeas de junio y proclamar un candidato. 'Génova' guarda silencio en este momento sobre si el actual presidente del PPC, Alejandro Fernández, será el candidato de la formación en los comicios de mayo, una cita con las urnas que se producirá apenas tres semanas después de las elecciones en el País Vasco. Tampoco Alejandro Fernández ha despejado la incógnita acerca de si él será el candidato en su comparecencia --sin preguntas-- en el Parlamento de Cataluña, donde ha asegurado que el 12 de mayo tienen la oportunidad de "poner fin al proceso y al sanchismo, todo a la vez". Es más, ha dicho que es "imposible" que el líder del PSC, Salvador Illa, pueda liderar una nueva etapa para Cataluña porque ha demostrado "todo este tiempo ser cómplice" del separatismo. 'GÉNOVA' PLANEABA EL CONGRESO DEL PPC TRAS LAS EUROPEAS 'Génova' daba por hecho que las catalanas serían en febrero de 2025 --como fueron hace cuatro años-- y que, a lo sumo, se adelantarían al mes de noviembre o diciembre. Por eso, había postergado la celebración del congreso para renovar su proyecto y las caras de la cúpula del PPC. Antes de conocer este adelanto electoral, fuentes del equipo de Feijóo situaban ese cónclave del PP catalán tras las europeas del 9 de junio. La decisión de Aragonés de convocar elecciones anticipadas ha pillado a 'Génova' con el pie cambiado. Fuentes del partido admiten que el adelanto electoral les deja poco margen para buscar una alternativa. "Congreso del PPC no va a haber", han señalado a Europa Press fuentes del PP catalán, que añaden que la decisión acerca de si Alejandro Fernández es o no candidato a la Generalitat "depende de Feijóo". Aunque 'Génova' no ha descartado a Alejandro Fernández, en las quinielas de estos meses aparecen también otros posibles candidatos: la portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat; el concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, el diputado del PP y exportavoz de Cs Nacho Martín Blanco; o el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes. En cualquier caso, fuentes de la cúpula del PP ya anticipan que el principal cartel electoral del partido en Cataluña será el propio Feijóo, que estos meses ha defendido la necesidad de que esta comunidad vuelva a ser motor económico y cuente con un Gobierno que se ocupe de los problemas de los ciudadanos, sin estar centrado en el 'procés'. RELACIONES DISTANTES ENTRE 'GÉNOVA' Y FERNÁNDEZ En los últimos meses, Fernández y el equipo de Feijóo han mantenido una relación distante. Incluso se evidenció un choque público a finales del pasado verano cuando el líder del PP catalán cuestionó que 'Génova' defendiese hablar con Junts en el marco de las conversaciones para la investidura de Feijóo. "Junts sí es mi rival, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un Rey fascista, con el que se niegan a 'hablar'. Que alguien me diga de qué hay que 'hablar' con ellos...", afirmó Fernández en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', antes Twitter.