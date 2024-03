Diego Sánchez, duda en el Sporting para recibir al Alcorcón

Gijón, 14 mar (EFE).- El central Diego Sánchez es duda en el Sporting para recibir el sábado al Alcorcón, ya que padece un proceso vírico que le ha impedido entrenar este jueves y, aunque no está descartado, su baja sería un contratiempo para el entrenador, Miguel Ángel Ramírez, que le había dado la titularidad en las últimas jornadas.

El bajón en el rendimiento de Rober Pier en el último mes decantó a Ramírez por darle la alternativa a Diego Sánchez, un canterano polivalente que puede jugar tanto de central como de lateral zurdo, y el jugador está respondiendo a un buen nivel, lo que le está sirviendo para mantener la titularidad.

Si Diego Sánchez no se recupera para el sábado, Rober Pier volvería al once inicial, ya que Cali Izquierdoz sigue de baja por lesión y el entrenador no tendría más alternativas para afrontar un partido en el que los rojiblancos están obligados a ganar para seguir en la lucha por el ascenso.

Las dudas en defensa no son la únicas que existen para recibir al Alcorcón, ya que el Sporting viene de ofrecer una imagen muy pobre la pasada jornada en el campo del Levante, donde apenas disparó a puerta, lo que podría propiciar algún cambio en el centro del campo y en el ataque.

Ante el Levante, el Sporting se vio claramente superado en el centro del campo, por lo que Ramírez está pendiente de la evolución de Christian Rivera, un hombre que estaba siendo clave antes de su lesión pero que podría volver a la convocatoria esta semana, aunque su presencia en el equipo inicial parece más dudosa.

La alternativa en el centro del campo sería Roque Mesa, un veterano que no está teniendo continuidad en las alineaciones, pero del que podría echar mano Ramírez en unos momentos delicados en los que el equipo se está jugando mucho.

En ataque podría recuperar la titularidad Uros Djurdjevic a pesar de que está teniendo una pésima temporada en la faceta goleadora, pero se da la circunstancia de que el Alcorcón es el equipo al que más goles ha marcado en las últimas temporadas, seis, lo que, unido a que el resto de compañeros en la delantera tampoco están acertados, podría suponer su vuelta al once inicial.

La afición es consciente del momento delicado que atraviesa el equipo, por lo que de nuevo prepara un masivo recibimiento a los jugadores a su llegada al campo con el fin de mostrarles su apoyo ya desde antes del inicio del encuentro. EFE

