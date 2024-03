AFE debate sobre la protección de los datos personales de los futbolistas

Madrid, 14 mar (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) abordó este jueves la protección de los datos personales del colectivo durante una jornada centrada en el contexto jurídico del tratamiento de los mismos, que incluyó distintas ponencias y mesas redondas.

El presidente del sindicato, David Aganzo, expresó la preocupación del mismo sobre el tema y su deseo de confrontar y aportar ideas entre las instituciones involucradas en la apertura de la sesión, "Big Data y futbolistas: contexto jurídico del tratamiento de sus datos personales", dirigida y moderada por María José López, codirectora de la asesoría jurídica.

La abogada Cristina Martín recordó que la protección de datos es un derecho fundamental recogido en la Constitución española y que se deben extremar las cautelas en el tratamiento y difusión de los mismos, a la vez que opinó que "falta información y control" y dijo que no ha constancia de que la Agencia Española de Protección de datos se haya manifestado sobre el tratamiento masivos de los de los futbolistas.

En la primera mesa redonda la exfutbolista y delegada de AFE, Jade Boho, explicó que descubrió "el big data" durante las dos temporadas en las que jugó en Inglaterra y alertó de que muchas veces los jugadores no saben lo que firman en sus contratos respecto a la cesión de datos.

"No somos robots.Creo que la combinación perfecta es emplear los datos y el ojo humano. Porque a un o una futbolista hay que ir a ver cómo entrena, cómo compite, etc", dijo el compartir impresiones junto a Sara Carmona, directora del Departamento de Análisis de Datos de You First, y el periodista Alexis Martín-Tamayo, ‘MisterChip’.

El responsable de Protección de Datos de la Real Federación Española de Fútbol, José Luis Piñar, consideró que "hay que adoptar medidas para garantizar la protección de esos datos", para lo que "las cláusulas deben ser muy claras".

"Los datos pueden beneficiar mucho, pero también perjudicar, por lo que la transparencia es esencial", comentó en la segunda mesa redonda, en la que el abogado de la Liga Gil Perea Crespillo habló de la sensibilidad de la patronal con este tema y apuntó que "hay una responsabilidad proactiva por parte de las instituciones".

Alejandro Arroyo, adjunto al Departamento de Análisis de Driblab, intervino junto a ambos y explicó que su empresa trabaja junto a clubes en materia de scouting, aunque "el dato no puede sustituir al ojo humano". "Se trata de un mundo apasionante y las posibilidades son inmensas", añadió. EFE

