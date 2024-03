Yolanda Díaz avisa de que aún está "lejos" de un pacto con el PSOE sobre los PGE y pide a su socio que se mueva

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha advertido de que aún están "lejos" de lograr un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la negociación con el PSOE, demandando a su socio que se mueva para tener unas nuevas cuentas públicas expansivas con avances sociales. En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillo del Congreso, ha subrayado también que los 'comunes' tienen autonomía para decidir su posición respecto a los presupuestos catalanes y que Sumar no dará ninguna directriz, una vez que ERC quiere condicionar su apoyo a los PGE a ello. "Nos encontramos lejos todavía en la negociación con el PSOE y creo que España lo que necesita no solamente es que tengamos unos buenos presupuestos y presupuestos expansivos, sino que lo que necesitamos es que podamos contar con permisos (de partenidad y maternidad) de 20 semanas, una política de cuidados adecuada..." ha agregado la líder de Sumar. A su vez, ha apuntado también a la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no bajar los impuestos a las grandes empresas energéticas, que tienen "grandísimos beneficios". Por tanto, Díaz ha subrayado que "queda mucho" en la negociación con los socialistas y, actualmente, están todavía lejos de un acuerdo presupuestario. SUMAR NO ES CENTRALISTA De nuevo sobre la situación de los presupuestos en Cataluña, Díaz ha asegurado que la decisión sobre el apoyo corresponde a los 'comunes', dado que Sumar es una formación "plurinacional" y "no centralista". Ayer, el portavoz de los 'comunes', Joan Mena, criticó que ERC presione a Sumar sobre los Presupuestos de la Generalitat de 2024 y los vincule con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.