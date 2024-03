Vox reclamará hoy al Gobierno que trabaje para que Marruecos reconozca la soberanía española de Ceuta y Melilla

Vox reclamará este miércoles al Gobierno que busque un reconocimiento "explícito y sin reservas" por parte de Marruecos de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote Perejil, argumentando que el reino alauí aspira a la anexión de estos territorios. Así lo han recogido en una proposición no de ley registrada en el Congreso, que será debatida y votada en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, y que el grupo parlamentario de Santiago Abascal ya presentó la pasada legislatura. En el texto, Vox argumenta que la existencia de territorios de soberanía española en el norte de África ha constituido "una de las principales problemáticas" en las relaciones bilaterales entre Madrid y Rabat, que ha aspirado a anexionarse estos territorios en contra de las normas del Derecho Internacional. La formación recuerda que la soberanía española sobre todos los territorios anteriormente citados está incluida en el artículo 3 del Tratado de Paz y Amistad del 26 de abril de 1860 celebrada entre España y Marruecos. "Entonces, el gobierno marroquí no formuló ninguna reserva formal", subrayan. Tampoco lo hizo "con ocasión de la firma de la declaración conjunta hispano-marroquí de 7 de abril de 1956 en la que se reconocía la independencia de Marruecos y cuyo artículo 2 hacía mención expresa a la territorialidad marroqui garantizada por tratados internacionales", completan. ACTITUD HOSTIL CON LA INMIGRACIÓN COMO ARMA Pero, a pesar de ello, "Marruecos ha aspirado a la anexión de los territorios españoles en el norte de África", indica Vox, que hace mención a la "actitud hostil marroquí palpable desde los años 90 mediante la estrategia del chantaje migratorio". En este sentido, recuerdan que la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como una "amenaza latente" porque puede ocurrir en cualquier momento. Vox recuerda la avalancha migratoria en Ceuta en mayo de 2021, "impulsada por Marruecos" y que "fue de tal gravedad" que el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Protección del estilo de vida europeo, Margaritis Schinás, avisó de que "Europa no se dejará intimidar por nadie en el tema de la inmigración". Los de Santiago Abascal creen que el rey de Marruecos, Mohamed VI, "aprovechó la debilidad del Gobierno de coalición PSOE-Podemos para hacer de sus aspiraciones una realidad y, además, se beneficia de la ausencia de una política exterior firme de los sucesivos gobiernos". Vox también recuerda el giro de la histórica postura española sobre el Sáhara Occidental. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció en marzo de 2022 el respaldo español de la propuesta marroquí sobre la soberanía de este territorio, que no ha obtenido en cambio el apoyo de Naciones Unidas.