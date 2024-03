Temas del día de EFE España del miércoles 13 de marzo

GOBIERNO CONTROL

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vuelven a enfrentarse en una sesión de control del Congreso en un momento de máxima tensión entre el Ejecutivo y la oposición por la ley de amnistía que la Cámara aprueba este jueves y el caso Koldo, por el que también le preguntará el dirigente de Vox, Santiago Abascal

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

PODER JUDICIAL

Madrid/Estrasburgo - Con la aprobación el jueves en el Congreso de la ley de amnistía como telón de fondo, el PSOE y el PP celebran hoy en Estrasburgo la tercera ronda de contactos para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la mediación de la Comisión Europea.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

DÍAZ AYUSO

Madrid - La denuncia de la Fiscalía a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un fraude a Hacienda de 350.000 euros y las informaciones periodísticas que relacionan esas cantidades con el cobro de comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia, centran el debate político.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

CIS BARÓMETRO

Madrid - El Centro de Investigaciones Sociológicas difunde su barómetro de marzo, el primero tras las elecciones autonómicas de Galicia, el cual permitirá evaluar la estimación de voto ciudadano en plena polémica por la ley de amnistía y mientras se mantiene el caso Koldo en el centro del debate político.

(Texto) (Infografía)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cod 21864250 y otros)

CRISIS DESAHUCIOS

Madrid - El Consejo General del Poder Judicial publica los datos de lanzamientos y ejecuciones hipotecarias correspondientes al cuarto trimestre de 2023 y al cierre de ejercicio, después de que en el trimestre anterior el número de desahucios se redujera un 26 %.

(Texto) (Infografía)

SOCIEDAD MAYORES

Madrid - El Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores presenta su primer informe sobre casos de edadismo o discriminación por razón de edad, correspondiente al año 2023.

(Texto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21313616 y otros)

DÍA MATEMÁTICAS (Entrevista)

Madrid - El profesor y matemático Pedro Ramos, uno de los pioneros en adaptar a España el Método Singapur, que estudian 55.000 alumnos en nuestro país, aboga por cambiar el modo de enseñar las matemáticas desde primaria, dedicar más tiempo a la materia y acabar con "el exceso" de asignaturas en la etapa de secundaria. Por Marina Segura Ramos

(Texto enviado a las 07:00 horas. 805 palabras) (Foto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21415050 y otros)

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Madrid - La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, explica el resultado la visita que ha realizado a España esta semana para presentar su agenda de derechos a miembros del Gobierno como Yolanda Díaz, Fernando Grande-Marlaska o José Manuel Albares, además de al dirigente del PP Esteban González Pons.

(Texto) (Foto)

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO (Crónica)

Madrid - Los pasados 25 y 26 de febrero, en apenas 48 horas, casi 200 marroquíes recalaron en la isla de Alborán en varias embarcaciones, una situación crítica que tuvieron que gestionar los once miembros del destacamento naval de este enclave, situado a 50 kilómetros de la costa de Marruecos. Teresa Díaz

(Texto enviado a las 07:10 horas. 1.292 palabras) (Foto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21888000 y otros)

MUSEO PRADO

Madrid - El Museo Nacional del Prado presenta en rueda de prensa el proyecto 'El arte que conecta', una iniciativa conjunta con Telefónica que permitirá que museos repartidos por toda España exhiban de manera temporal algunas de las obras maestras de la pintura que forman parte de la memoria y el patrimonio común de los españoles.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FESTIVAL TEATRO

Mérida - El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida alcanza este año su LXX edición con un programa que es presentado por su director, Jesús Cimarro, con presencia de varios artistas de los espectáculos y de la consejera de Cultura de Extremadura, Victoria Bazaga.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CINE ESTRENO (Entrevista)

Madrid.- Autora de uno de los debuts más aplaudidos del último año, 'How to have sex', la directora británica Molly Manning Walker (Londres, 1993) afirma en una entrevista con EFE que hay una "alarmante falta de educación sexual" en los jóvenes y mucha confusión sobre qué significa el consentimiento. Magdalena Tsanis.

(Texto enviado a las 07:08 horas. 818 palabras) (Vídeo) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com . Código 21849744, 21849683 y otros)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Vigo.- REY JUAN CARLOS.- El rey Juan Carlos regresa a España para competir en una regata de la clase 6m en Sanxenxo (Pontevedra). Está previsto que el avión que le traslada aterrice a última hora en el aeropuerto de Vigo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde en la sesión de control en el pleno del Congreso a sendas preguntas de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sobre el caso Koldo. Congreso (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- El Gobierno responde en la sesión de control en el pleno del Congreso a la pregunta de la líder de Podemos, Ione Belarra, sobre cuándo piensa el Ejecutivo acordar el embargo de armas a Israel. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, responde en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso a la pregunta del diputado de Junts Eduard Pujol sobre si el Gobierno "pedirá perdón por la ejecución de Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974". Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)(Directo)

09:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- La vicepresidenta primera, el ministro del Interior, el ministro de Política Territorial, la ministra de Sanidad, responden en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso a las preguntas de varios diputados del PP sobre el caso Koldo. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)(Directo)

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO LEGISLATURA.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responde en la sesión de control en el pleno del Congreso a la pregunta de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, sobre si "hay alguien en el Gobierno que se esté ocupando de los españoles". Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, responde en la sesión de control del Congreso a una interpelación del PP sobre las medidas que va a adoptar para que su Ministerio no se vea afectado por su responsabilidad en la gestión y control de la compra de material sanitario durante la pandemia. En el orden del pleno es la tercera interpelación. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

10:00.- Leganés (Madrid).- DÍAZ AYUSO.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su reunión semanal en un día en que los partidos de la oposición esperan explicaciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras conocerse que la Fiscalía ha denunciado a su pareja sentimental por supuesto fraude a Hacienda. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- C.VALENCIANA CATALUÑA.- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, imparte en la sede de Foment del Treball, en Barcelona, la conferencia "Comunitat Valenciana, liderando el Mediterráneo". Foment del Treball, Via Laietana, 32 (Texto)

12:30h.- Madrid.- CIS BARÓMETRO.- El CIS difunde su barómetro mensual de marzo, con estimación de voto (Texto) (Infografía)

16:00h.- Madrid.- UE ESPAÑA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Complejo de La Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:15h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso debate y vota varias proposiciones no de ley sobre el Sáhara Occidental (PP), el proceso democrático en Guatemala (PSOE), Marruecos (Vox) y sobre la guerra en Gaza, entre otras. Congreso de los Diputados (Texto)

18:00h.- Madrid.- RETOS FUTUROS.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, inaugura la jornada que analiza retos políticos y económicos del futuro organizada por la consultora Thinking Heads con motivo de su 20 aniversario. Fundación Espacio Telefónica. C/ Fuencarral, 3.

18:15h.- Madrid.- RETOS FUTUROS.- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el ex secretario general del PSOE Joaquín Almunia protagonizan un diálogo sobre los retos políticos y económicos del futuro en una jornada organizada por la consultora Thinking Heads con motivo de su 20 aniversario Fundación Espacio Telefónica. C/ Fuencarral, 3. (Texto)

19:50h.- Madrid.- RETOS FUTUROS.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, participa en la jornada que analiza retos políticos y económicos del futuro organizada por la consultora Thinking Heads con motivo de su 20 aniversario Fundación Espacio Telefónica. C/ Fuencarral, 3

ECONOMÍA

07:00h.- Arteixo (A Coruña).- INDITEX RESULTADOS.- Inditex presenta sus resultados correspondientes a 2023 (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:00h.- Barcelona.- PRESUPUESTOS GENERALITAT.- Arranca el debate de totalidad del proyecto de presupuestos de la Generalitat, con la intervención inicial del Govern. Parlament. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- FORO TURISMO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugura el foro 'Todo un país de Turismo. Un presente y futuro sostenibles', organizado por el periódico digital elDiario.es, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). C/ Hortaleza, 63.

10:00h.- València.- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, presenta las jornadas “La Transformación del Sector Automovilístico”. Jardín Botánico, c/ Quart, 80. (Texto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- CRISIS DESAHUCIOS.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica los datos de lanzamientos y ejecuciones hipotecarias correspondientes al cuarto trimestre de 2023

11:00h.- Málaga.- AGRICULTURA PROTESTAS.- Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas agroalimentarias de la provincia atienden a los medios en una nueva jornada de movilización, en este caso a las puertas de la Subdelegación del Gobierno. Paseo de Sancha, 64.

12:00h.- Madrid.- AGRICULTURA NAVARRA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantiene una reunión con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, en la sede del Ministerio.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- JUSTICIA CORRUPCIÓN.- El diputado del PP, Agustín Conde pregunta en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por su valoración en la gestión de la lucha contra la corrupción. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

09:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El diputado del PP Borja Sémper pregunta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso cómo valora que el Gobierno "vaya a amnistiar a condenados por corrupción, malversación y terrorismo". Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

09:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, pregunta en el Congreso a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por su opinión sobre el "indulto por delitos de corrupción". Congreso de los Diputados. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CASO VILLAREJO.- La Audiencia Nacional reanuda con las declaraciones de testigos el juicio al excomisario José Villarejo, a un colaborador suyo y a dos directivos de Planeta por la supuesta contratación de una empresa del primero para investigar a un árbitro que falló a favor del dueño de Kiss FM, Blas Herrero, en un contencioso con dicho grupo. C/ Génova

10:00h.- Madrid.- CAMPUS JUSTICIA.- Sexta jornada del juicio por las supuestas irregularidades en contratos del Campus de la Justicia de Madrid durante el gobierno de Esperanza Aguirre, con la declaración de testigos. C/García Gutiérrez s/n.

10:00h.- Mutxamel (Alicante).- GUARDIA CIVIL.- El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, preside el inicio de las obras del nuevo cuartel de Mutxamel. Avda. Alicante, 34. (Texto) (Foto)

12:30h.- Jarandilla de la Vera (Cáceres).- DERECHO AGRICULTURA.- El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, cierran un curso de Derecho Agrario organizado por la Fundación Yuste. Parador Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Murcia.- CASO VILLAREJO.- El fiscal Ignacio Stampa, que investigó tres años el caso Villarejo, presenta su libro "El complot", en el que relata cómo fue apartado de la investigación y de Anticorrupción al no recibir los apoyos del Consejo Fiscal en 2020.

SOCIEDAD

08:00h.- Barcelona.- INVESTIGACIÓN DIABETES.- Publicación de un estudio internacional con participación del Hospital del Mar que analiza las diferencias entre hombres y mujeres con diabetes a la hora de tener un mayor riesgo de sufrir enfermedad renal. (Texto)

09:00h.- Madrid.- PRODUCTOS SANITARIOS.- La ministra de Sanidad, Mónica García, responde en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso a la pregunta de la diputada del PNV Maribel Vaquero sobre "qué va a hacer el Ministerio para evitar el embudo a la hora de certificar los productos sanitarios en el Estado". Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD MAYORES.- Presentación del Informe 2023 del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) que recoge los motivos de discriminación por razón de edad y las necesidades de las personas mayores. C/Ginzo de Limia, 58 (Texto)

10:30h.- Madrid.- REYES DISCAPACIDAD.- Los reyes reciben en audiencia a una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Palacio de la Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Barcelona.- MUJERES CIENTÍFICAS.- Presentación de la tripulación de mujeres astronautas Hypatia II, formada por nueve mujeres científicas de diferentes edades y disciplinas, seleccionadas entre más de 50 candidatas, entre los 20 y los 60 años. Espacio Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més Baix, 7, sala 'La Cuina' (Texto)

11:00h.- Madrid.- CIENCIA CONGRESO.- El pleno del Congreso debate una interpelación del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la rendición de cuentas por las "negligencias" cometidas contra trabajadores de los órganos pertenecientes al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Congreso de los Diputados.

11:00h.- Madrid.- CONSUMIDORES VULNERABLES.- Rueda de prensa de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para presentar un proyecto junto a la asociación cultural La Kalle para reducir la brecha digital entre consumidores vulnerables, con motivo del Día Mundial del Consumidor del 15 de marzo. C/ Albarracín, 21 (Texto)

11:00h.- Madrid.- DÍA SUEÑO.- La Sociedad Española de Sueño (SES) profundiza, con motivo del Día Mundial del Sueño, en la importancia de proteger el sueño de todas las personas como pilar básico para una vida saludable. Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Plaza de las Cortes, 11. (Texto)

11:00h.- Madrid.- LEY FAMILIAS.- La Plataforma 'Familias diversas, iguales derechos' registra en el Congreso de los Diputados un conjunto de 'enmiendas feministas' dirigidas a las grupos políticos en relación con la tramitación del proyecto de ley de familias Congreso de los Diputados. Puerta de los Leones

11:30h.- Madrid.- SANIDAD PRIVADA.- El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) presenta el "Monitor de la actividad empresarial en el sector sanitario español" que refleja lo que supone para el país la actividad privada en el sector sanitario. C/Almagro, 5. (Texto) (Infografía)

12:00h.- Madrid.- ONU MUJERES.- ONU Mujeres España convoca a los portavoces parlamentarios del Congreso de los Diputados y a las diputadas de la Comisión de Igualdad para hacerles entrega de una declaración en la que traslada la urgente necesidad de promover la igualdad de género y el bienestar de las mujeres. Congreso de los Diputados. (Texto)

12:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto "14M. El día en que empezamos a vencer" en conmemoración del cuarto aniversario de la declaración del estado de alarma para afrontar la emergencia sanitaria de la Covid. Instituto Cervantes. C/Alcalá 49 (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Alcalá de Henares (Madrid).- DERECHOS HUMANOS.- Felipe VI preside la entrega de la IX edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España a la entidad mexicana Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej). Capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá. Plaza de San Diego, s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- Medio centenar de plataformas y organizaciones de la sociedad civil presentan al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, 'El INconFORME' con propuestas para un cambio de modelo que defienda los derechos humanos y la salud del planeta y dé solución a los desafíos ambientales, sociales y económicos. Ateneo. Calle Prado 21

12:15h.- Sevilla.- PROYECTO DOÑANA.- La Junta de Andalucía y Heineken España renuevan el acuerdo del Proyecto Doñana firmado en 2016 para seguir colaborando en la conservación ambiental del parque. Dehesa de Abajo. La Puebla del Río. (Texto)

12:15h.- Logroño.- TECNOLOGÍA ÉTICA.- Expertos de 15 países abordan el impacto ético y social de las tecnologías de la información y de la comunicación en una reunión que acoge la Universidad de La Rioja. Edificio Quintiliano. C/Cigüeña, 60. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Madrid.- AMNISTÍA INTERNACIONAL.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz se reúne con la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en la sede del Ministerio.

14:00h.- Madrid.- SANIDAD G20.- La ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne, por videoconferencia, con los ministros de Sanidad del G20.

15:00h.- Cerdanyola del Vallès (Barcelona).- CRISIS CLIMÁTICA.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, inaugura la ICTA-UAB Growth vs Climate Conference 2024, que reúne a expertos para debatir sobre crecimiento económico y lucha contra la crisis climática. Hotel EXE Campus-Campus Universitat Autònoma de Barcelona. (Texto)

15:30h.- Madrid.- AMNISTÍA INTERNACIONAL.- Encuentro con medios de comunicación de la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard y el director de AI España, Esteban Beltrán. Sede de Amnistía Internacional en España. C/ Fernando VI, 8, 1º izda. (Texto)(Foto)

16:15h.- Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).- BIODIVERSIDAD BESÒS.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, visita el Refugio de Bioversidad, en el marco del proyecto de renaturalización del río Besòs. Tras la visita atiende a los medios de comunicación. Paseo de Llorenç Serra, 64 (delante del CIBA). A las 17:15h visita el proyecto de renaturalización de Granollers y tras la vista también atiende a los medios. Parc del Congost. (Texto)

16:15h.l.- Las Palmas de Gran Canaria.- ABUSO MENORES.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado; la fiscal superior, María Farnés Martínez; y el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, informan sobre la reunión que el Consejo de Europa y el Consejo General del Poder Judicial para debatir el primer borrador de la estrategia común frente a la explotación y el abuso sexual infantil. Ciudad de la Justicia, torre 4, planta 5 (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- SANIDAD ELA.- La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) celebra una jornada para abordar las complicaciones de los pacientes con ELA en los servicios de urgencias y la necesidad de conocer las peculiaridades para una atención más personalizada.

17:00h.- Madrid.- JUVENTUD TALENTO.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantiene una reunión con representantes de Talento para el Futuro, en la sede del Ministerio.

20:00h.- Madrid.- PRENSA IBÉRICA.- Los ministros deIndustria y Turismo, Jordi Hereu; Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; Cultura, Ernest Urtasun, y Sanidad, Mónica García, asisten a la cena de gala conmemorativa del 45º aniversario del grupo Prensa Ibérica, en el Palacio de Liria.

CULTURA Y TENDENCIAS

09:30h.- Pamplona.- FESTIVAL CINE.- NAPAR, Asociación de Productoras y Profesionales del Audiovisual en Navarra, impulsa la séptima edición de Napardocs en colaboración con el festival Punto de Vista. Baluarte

10:00h.- Málaga.- PATRIMONIO CATEDRAL.- El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, y el obispo de la Diócesis de Málaga, Jesús Catalá, comparecen tras la firma de sendos convenios relativos a la rehabilitación del tejado de la Catedral y la cripta de los Condes de Buenavista. Ayuntamiento.

10:30h.- Teruel.- SEMANA SANTA TERUEL.- La asociación cultural Tambores y Bombos de la Oración del Huerto de Teruel presenta la Rompida de la Hora, que tendrá lugar el día 29 de marzo de 2024, Viernes Santo. Ayuntamiento

11:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Alfredo Sanzol, director del Centro Dramático Nacional, presenta el nuevo montaje, 'Helen Keller, ¿la mujer maravilla?', con dramaturgia de Xron e interpretada por Teatro Valle Inclán (Texto)

11:00h.- Barcelona.- LETRAS CATALANAS.- Òmnium Cultural da a conocer al ganador del Premi d'Honor de les Lletres Catalans 2024 Espai Abacus. C. d'Enric Granados, 112 (Texto) (Foto)

11:00h.- València.- ARTE SEMPERE.- El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) presenta la exposición 'Sempere en París’', que recoge la obra del artista Eusebio Sempere durante su estancia en París entre 1948 y enero de 1960, con motivo del centenario del nacimiento del artista. IVAM. c/ Guillem de Castro, 118 (Texto)

11:15h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El Museo Nacional del Prado presenta en rueda de prensa el proyecto “El arte que conecta”, una iniciativa conjunta con Telefónica que permitirá que museos repartidos por toda España exhiban de manera temporal algunas de las obras maestras de la pintura. Museo del Prado. Sala 9 del Edificio Villanueva. (Texto) (Foto)

12:00h.- Vitoria.- VASCOS AUSTRALIA.- Fundación Sancho el Sabio Vital presenta la exposición itinerante ‘Basques in Australia’, un retrato del proceso de emigración que, a lo largo del siglo XX, llevó a muchos vascos hasta esa isla. Portal de Betoño 23

12:00h.- Mérida.- FESTIVAL TEATRO.- Rueda de prensa de presentación de la LXX edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Sede de Presidencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- PREMIO LOEWE.- Entrega del Premio Loewe de Poesía. Hotel Ritz. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

14:00h.- Madrid.- GASTRONOMÍA CIENCIA MARINA.- Presentación de GastroBio, el proyecto de divulgación científica creado por el chef Rafa Zafra y el científico marino Arnau Subías que relaciona la gastronomía, la biología marina y la pesca para entender, respetar y darle el valor que merecen a los productos del mar Estimar. C/ Marqués de Cubas, 18. (Texto)

16:30h.- Madrid.- CULTURA CONGRESO.- Reunión de la Comisión de Cultura del Congreso, en la que se debatirán, entre otras, una Proposición no de Ley sobre rechazo a la censura y defensa de la libertad de producción y creación literaria y artística. Congreso. Sala Cánovas (Texto)

16:30h.- Madrid.- CULTURA CINE.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mantiene una reunión con la presidenta de Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu, en la sede del Ministerio.

20:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun asiste a la representación de la obra 'Así hablábamos', en el Teatro Valle-Inclán, en Madrid.

