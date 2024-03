Tellado acusa a Sumar "silencio cómplice" con el PSOE ante el caso Koldo y Díaz critica el coste de la corrupción del PP

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado a Sumar de mantener un "silencio cómplice" ante las "implicaciones" del 'caso Koldo' en el PSOE. Mientras, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha replicado que cesen su "espectáculo", dado que la corrupción ligada al PP costó 60.000 millones de euros a los españoles y el expresidente José María Aznar fue el que más indultos concedió a condenados por estos delitos. Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Tellado ha cargado duramente contra el PSOE por el 'caso Koldo' al sostener que afecta a tres ministerios (Transporte, Sanidad e Interior) y a dos gobiernos autonómicos socialistas en la pasada legislatura (Baleares y Canarias). En este sentido, ha señalado que ninguno de los ministerios de Sumar está vinculado a este caso sobre presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, aunque por ello ha reclamado a Díaz que "se aparte" y "no mantenga el silencio cómplice" con su socio durante estas semanas. LA PRESENCIA DE ARMENGOL EN EL CONGRESO ES "INDIGNA" Luego, el portavoz parlamentario del PP ha arremetido contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al volver a exigir su dimisión al estar salpicada en el caso Koldo en su etapa al frente del Ejecutivo autonómico en Baleares. "Su mera presencia, señora Armengol, mancha esta institución. Armengol ya no debería estar aquí porque ha sido incapaz de dar explicaciones. Aún no ha contestado quién le llamó para que comprase mascarillas inservibles. ¿Le llamó Koldo? ¿Le llamó Ábalos? ¿Le llamó el superjefe? ¿Le llamó 'Guau Guau'?", ha lanzado durante su intervención. Además, Tellado ha denunciado que cuando creían que "no podía haber nada más indigno que robar el dinero de los parados andaluces, casi 700 millones de euros, para gastárelo en droga, prostitución y mordidas" en el caso ERE, el PSOE les ha sorprendido con el caso Koldo elevando el "listón de la indignidad y de la desvergüenza". Luego ha lanzado que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, "también conocía la trama y actuó igual" que en el caso ERE e "igual que su jefe": "lo sabía y lo tapó", ha zanjado. DÍAZ ALUDE A AYUSO Y CENSURA EL "ESPECTÁCULO" DEL PP Por su parte, Yolanda Díaz ha ironizado que el PP habría preferido cambiar esta pregunta tras conocerse ayer la denuncia de fraude fiscal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, así como informaciones sobre el cobro de dos millones de euros en contratos sobre mascarillas. Momentos antes y en declaraciones a la prensa en el Congreso, Díaz ha censurado que mientras el país se enfrentaba a la pandemia había gente que "estaba robando" y ha exigido que la corrupción, "venga de donde venga", se "tiene que acabar". Ya en su intervención en el Pleno, la vicepresidenta segunda ha replicado al PP que no va a contribuir a este "espectáculo" y ha alertado de que la corrupción "erosiona la democracia y las instituciones públicas, máxime cuando las tramas ligadas al PP se estiman en un coste de 60.000 millones que supusieron recortes en servicios públicos. Por ello, ha retado al PP que si están "tan preocupados" por la corrupción apoyen su propuesta de crear un organismo independiente de prevención ante la corrupción, como ha propuesto Sumar. También ha reclamado limitar los aforamientos y "acabar" con los indultos por corrupción, al reseñar que Aznar procedió a dar esta medida de gracia en 139 por este delito y que el PSOE también lo ha hecho. Posteriormente, el dirigente del PP, Borja Semper, ha apelado a Díaz para recriminarle que si "tan grave la parece la corrupción", va a votar el jueves a "favor de amnistiarla", en alusión al apoyo de Sumar a la Ley de Amnistía.