Sumar se desmarca de PSOE y pide llevar al juez García Castellón ante la comisión de investigación del 'caso Pegasus'

El grupo parlamentario de Sumar ha incluido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en su listado de comparecientes para la comisión de investigación creada en el Congreso sobre el 'caso Pegasus' de escuchas a políticos independentistas, todo ello pese a que el PSOE ya ha avanzado que rechazará que los jueces puedan ser interrogados en estos órganos parlamentarios. Tanto la comisión de investigación del 'caso Pegasus' como las relativas a los atentados yihadistas de 2017 y la denominada 'Operación Cataluña' fueron reclamadas por los independentistas a cambio del apoyo de ERC y Junts a la socialista Francina Armengol para que la izquierda consiguiera el control de la Mesa del Congreso. Mientras que en la comisión de la 'Operación Cataluña' los dos socios del Gobierno de coalición han presentado un escrito conjunto de comparecencias, en la relativa al 'caso Pegasus', un supuesto espionaje que tuvo lugar gobernando ya Pedro Sánchez, los de Yolanda Díaz han optado por presentar sus propias peticiones. En el escrito, registrado este martes y al que ha tenido acceso Europa Press, Sumar ha incluido la comparecencia del juez Manuel García Castellón, el mismo que ve terrorismo en el sumario del Tsunami Democràtic que afecta a Carles Puigdemont y Marta Rovira, y también la de Alejandro Abascal, juez de refuerzo de ese Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Y no son los únicos jueces del listado, pues también se pide el testimonio de Pablo Lucas Murillo, juez del Tribunal Supremo, y de José Luis Calama, de la Audiencia Nacional. Y eso horas después de que tanto el PSOE como el ministro Félix Bolaños hayan dicho públicamente que se opondrán a interrogar a jueces en el Congreso. FISCAL GENERAL Y JEFA DEL CNI En su lista de 64 peticiones de comparecencia, Sumar también menciona al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y Miguel Ángel Carvallo Cuervo, fiscal de la Audiencia Nacional, así como la actual directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, y uno de sus antecesores, el general Félix Sanz Roldán, Otros nombres de su lista son el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, --que hizo una investigación sobre estas escuchas-- y el ex sindic de Greuges Rafael Ribó, así como responsables de las empresas que crearon el programa Pegasus, el consultor tecnológico Edward Snowden y expertos en ciberseguridad, y ejecutivos de Meta y Whatsapp. Muchos de los nombres que Sumar ha incluido en su lista coinciden con los registrados por las formaciones independentistas que dan apoyo al Gobierno de coalición, pero para que prosperen será necesario el apoyo del PSOE. Pero los socialistas han preferido presentar una lista corta de sólo diez comparecencias, sin jueces ni cargos del CNI ni miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. Así, el PSOE se centra en pedir la presencia de cargos de Interior en la etapa del PP, como Francisco Martínez, secretario de Estado y procesado en la 'operación Kitchen'; su sucesor, José Antonio Nieto; y los ex directores de la Policía y de la Guardia Civil en los años de Rajoy.