Socios del Gobierno critican el "y tú más" de PP y PSOE con el 'caso Koldo' y la investigación al novio de Ayuso

Sumar, Bildu, BNG y Podemos, socios habituales del PSOE en el Congreso, han censurado la estrategia del "y tú más" que a su juicio utilizan el PP y el PSOE con la corrupción, tanto por el 'caso Koldo' como por el presunto fraude fiscal que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así lo han expresado en numerosas ocasiones durante el debate en el Pleno de una moción del PP, consecuencia de una interpelación de la semana pasada sobre el 'caso Koldo' con la que los 'populares' buscan exigir al Gobierno que "reconozca, esclarezca y depurare todas las responsabilidades políticas. Tras una sesión de control al Gobierno marcada por el cruce de reproches sobre corrupción entre el PP y el PSOE los socios de Sánchez han aprovechado para rechazar el "y tú más" de ambas formaciones. PIDEN "AUTOCRÍTICA" Y QUE SE INVESTIGUE "TODO" "No venimos a hacer un 'y tú más', venimos a pedir explicaciones, caiga quien caiga", ha defendido el diputado Balear de Sumar Vicenç Vidal, que ha reclamado también un poco de "autocrítica" por parte de ambas formaciones y ha defendido la "tolerancia cero" de su formación a la corrupción, "sea de quien sea". Una postura que también sostiene el portavoz de Bildu, Oskar Matute, quien ha reprochado la corrupción "sistémica" en España que afecta a todos los pilares del Estado. Además, ha pedido al PP que igual que habla sobre la presidenta de la Cámara, aplique esa lectura a sus propias filas y no tengan miedo a investigarlo "todo" porque "quien nada esconde nada teme". También lo ha reprochado Podemos, a través de Javier Sánchez Serna, quien califica de "asqueroso" tanto lo que hizo Koldo García, pero también que desde el PP traten de dar lecciones de decencia sobre corrupción. "Manden a abrir la ventana de esta Cámara, porque esta sala apesta a la corrupción del bipartidismo", ironizaba. Y el diputado del BNG, Nestor Rego, ha insistido en la necesidad de esclarecer un caso tan "indecente" como es el 'caso Koldo' pero ha reprochado al PP su "hipocresía". "Según su propia lógica, este caso sería también el caso Ayuso y el caso PP", clamaba. El PNV sin embargo ha preferido no entrar en el debate y el diputado Mikel Legarda se ha limitado a adelantar el voto en contra de su formación a la moción del PP porque consideran que se adelantan a conclusiones que corresponden a las comisiones de investigación que se están tramitando en ambas Cámaras. PP INSISTE EN EL 'CASO PSOE' Y LOS SOCIALISTAS EN LA "DOBLE MORAL" Mientras tanto, desde la bancada 'popular' y la socialista han preferido continuar con el cruce de acusaciones que ya se venía viendo desde el inicio del Pleno. El encargado de presentar la posición ha sido el diputado del PP Jaime Eduardo de Olano, para el que el 'caso Koldo' es un ejemplo más de la forma de actuar del PSOE. "Llevan meses, tal vez años tapándolo", ha reprochado al tiempo que ha culpado a los socialistas de cesar y acusar a todo el mundo menos a los implicados. "Si todos los responsables son del PSOE y los nombró Sánchez, diga quién es el responsable sino es Pedro Sánchez", incidía. El 'popular' ha incidido durante su intervención en que el este caso es en realidad el 'caso PSOE'. Una idea que también ha sostenido el diputado de Vox, Jorge Campos, quien durante su intervención ha calificado toda la trama de corrupción como la "chorizoesfera". Una línea crítica, a la que se ha unido también el diputado de UPN, Alberto Catalán, el cuál ha incidido en el "olor a podrido" que desprende el PSOE y en la ausencia de explicaciones. Por su parte, la diputada socialista Montse Mínguez, ha comenzado su intervención pidiendo a la bancada 'popular' que abandonen la "doble moral". Según Mínguez en el PP tienen "miedo" a que se conozca la verdad sobre posibles implicaciones los miembros de su partido en tramas de corrupción en la época de la pandemia y no están en posición de dar lecciones. Ha destacado como la diferencia entre el PP y su formación el listón de la ética, ya que a su juicio, la actuación de la bancada socialista frente al 'caso Koldo' ha sido ejemplar porque "no tienen miedo". "Tenemos derecho a saber, si hay más Koldos, pero también si hay más primos, más hermanos, más familiares o más parejas", insistía.