Sectores de Sumar asumen que el adelanto electoral en Cataluña puede complicar el escenario de negociación de los PGE

Sectores de Sumar asumen que el escenario de aprobar en breve los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE) se presenta más complicado ante la convocatoria de la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. En este sentido, según diversas fuentes de la coalición que agrupa al sector minoritario del Ejecutivo, admiten que la contienda electoral no es el mejor escenario para abordar con ERC y Junts contactos de cara a las futuras cuentas públicas, y que habrá que ver también la actitud que presenta el PSOE. Precisamente esta tarde la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que el adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña "puede alterar" la negociación que está en marcha para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año 2024. Además, ha señalado que si no pudieran sacar adelante estas cuentas, ya que el año va avanzando y el plazo para presentarlas es limitado, ya tienen trabajo preparado para presentar los presupuestos de 2025. Precisamente Sumar durante esta semana ha reclamado a los socialista conseguir unos presupuestos ambiciosos, aunque advertía que en estos momentos el acuerdo con su socio en el Gobierno estaba lejos, como ha asegurado hoy su líder y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Concretamente, solicitaba entre varias medidas hacer permanente los impuestos a la banca y las energéticas, subir el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), mejoras en materia de vivienda, extender los permisos de paternidad y maternidad a 20 semanas y mayor inversión en dependencia, entre otros. Eso sí, los 'comunes' venían reclamando, en claro mensaje a ERC, que no se vinculara los Presupuestos Generales con la situación de las cuentas públicas en Cataluña, que han sido rechazadas esta tarde con su voto en contra propiciando con ello el adelanto electoral. Una vez consumado el adelanto electora, el grupo promotor de Sumar ha expresado su apoyo a su aliado catalán para estos comicios y respaldado su posición de votar en contra de los presupuestos catalanes, al incluir el "macrocasino" del Hard Rock. De esta forma, los sectores consultados en Sumar remarcan que, cuanto menos, la negociación presupuestaria se presenta más difícil dado que el contexto electoral tradicionalmente no es beneficioso para dialogar con fuerzas cuyo voto son necesarios para los presupuestos, como el caso de ERC y Junts.