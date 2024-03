Robles subraya ante el PP la constitucionalidad de la amnistía y la "independencia" de los jueces

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcado este miércoles que el Gobierno trabaja en el marco de la Constitución y que los jueces españoles son "independientes" y están sometidos "exclusivamente" al imperio de la ley, en respuesta a las críticas del dirigente del PP Borja Sémper a la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés' catalán. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Robles ha sostenido que España "es una democracia plena" y, sobre esa base, el Poder Legislativo dicta las leyes y el Judicial vela por su cumplimiento. Asimismo, ha querido defender a los jueces españoles, "independientes, sometidos exclusivamente al imperio de la ley y con el marco de la Constitución". Por ello, ha pedido al PP "cumplir" con la Carta Magna, "respetar al Poder Judicial y dejar de tener secuestrado" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de seis años. Precisamente esta jornada Félix Bolaños y Esteban González Pons, representantes del PSOE y el PP para la renovación del órgano de los jueces cuyas negociaciones arbitra Bruselas, se reúnen para avanzar en este sentido. La ministra ha afeado a Sémper haber pronunciado "un mitin" a la hora de preguntarle en la sesión plenaria y que los 'populares' "nunca" se interesan por su trabajo en Defensa. "Nunca me han preguntado por Ucrania, nunca me han preguntado por Gaza y nunca se han sentido orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas", ha lamentado, antes de recalcar su "orgullo" or el trabajo que realizan. UNA VERGÜENZA: VAN A AMNISTIAR LA CORRUPCIÓN Y LA VIOLENCIA De su lado, Sémper, acusando al Gobierno de "embarrar la política", ha reprochado a los representantes del Ejecutivo y al PSOE la aprobación de la Ley de Amnistía en sesión plenaria este jueves, lo que ve una "lamentable vergüenza". "Van a amnistiar la corrupción, van a amnistiar la violencia, van a amnistiar a todos aquellos que quisieron subvertir el ordenamiento constitucional a través de la violencia y que para ello metieron la mano en la caja, robaron dinero de todos los españoles para impulsar un proyecto político", ha indicado el diputado. En esta línea, ha afirmado que en España "ya se ha naturalizado y se ha normalizado que uno pueda acceder al poder mintiendo y faltando a la verdad a la palabra dada", en alusión a la oposición del PSOE a la amnistía antes de las elecciones del 23J. Por último, Sémper también ha querido expresar su "orgullo" por las Fuerzas Armadas, pero ha afirmado que tiene "dudas" de que estas "estén orgullosas" del Gobierno de Pedro Sánchez.