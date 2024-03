Reynders recibe hoy a Bolaños y Pons en una reunión sobre le CGPJ que Bruselas ve como "la hora de la verdad"

El comisario de Justicia, Didier Reynders, reunirá por tercera vez este miércoles a los negociadores del PSOE y PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, respectivamente, en un encuentro en Estrasburgo (Francia) que Bruselas ve como "la hora de la verdad". Bolaños y González Pons acuden sin que se hayan resuelto las diferencias respecto a los tiempos de la reforma del modelo de elección de los jueces que el Gobierno quiere dejar para después de la renovación urgente del CGPJ, pero que el PP quiere cerrar en un proceso paralelo. Hace una semana, sin embargo, Reynders aseguró que veía "una posibilidad de encontrar vías de solución" entre las dos partes para alcanzar un acuerdo "lo antes posible" con el que "estabilizar" la situación, aunque era consciente de que "no es (una tarea) sencilla" tras años con la situación enquistada. Desde el Ejecutivo comunitario no esperan que esta cita sea el encuentro definitivo pero sí consideran que será el momento de ver con claridad si hay avances significativos o la mediación no funciona. "En cierto modo es la hora de la verdad", indicaron fuentes comunitarias consultadas por Europa Press, que evitaron entrar en el fondo de las conversaciones pero explicaron que siendo la tercera ocasión en que Reynders se sienta a la mesa con Bolaños y González Pons se espera algo más concreto que lo conseguido en las anteriores. Las fuentes también recuerdan que cuando el liberal belga aceptó el pasado enero asumir la tarea de mediador lo hizo en el marco de un "diálogo estructurado" que acota las discusiones únicamente a la cuestión del CGPJ, lo que no deja espacio para discutir sobre la Ley de Amnistía que el PSOE pactó con Junts y ERC para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y que el PP denuncia como un ataque al Estado de derecho en España. La mediación se inició, además, con un plazo de dos meses que concluirá al acabar marzo, si bien aquí las fuentes matizan que nada impedirá continuar las conversaciones si Bruselas percibe avances reales para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. Desde el inicio de los contactos supervisados por Bruselas, PSOE y PP han estado intercambiando documentos que sólo han llegado a la mesa de Reynders una vez comentados por las partes, ya que el comisario insiste en que su labor no es la de negociador sino facilitador. Reynders, que previsiblemente dejará la cartera de comisario en unas semanas para defender su candidatura a la jefatura del Consejo de Europa -- órgano ajeno a la UE-- tendría entonces que ser sustituido por otro miembro del Colegio de Comisarios que decida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En este contexto y con la perspectiva de Bruselas de que la cita en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo marque un punto decisivo en las conversaciones, las partes han rebajado las expectativas. Desde el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE), González Pons dijo hace una semana que veía "muy difícil" un acuerdo sobre el CGPJ "con alguien que al mismo tiempo está humillando" a los jueces con la ley de amnistía y "rompiendo la separación de poderes", si bien el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha matizado este martes que su partido "no se va a levantar de la mesa". Entretanto, el PSOE ha deslizado a días de la mediación que se teme "lo peor" por la "actitud permanente de boicotear la renovación", en palabras del secretario de Área Institucional y Grandes Ciudades del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.