Puigdemont "podría estar" en la investidura en Catalunya sin aclarar si será candidato

El eurodiputado de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho este miércoles que "podría estar" en el pleno de investidura del Parlament después de las elecciones del 12 de mayo, sin aclarar si será candidato, y ha afirmado que le haría mucha ilusión. "Me haría mucha ilusión estar en el Parlament de Cataluña después de más de seis años y cuatro meses manteniendo la presidencia, a pesar del 155, en el exilio", ha respondido a la prensa en Estrasburgo (Francia) preguntado por el adelanto electoral anunciado este mismo miércoles por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Ha apuntado que la Ley de Amnistía se prevé aprobar esta semana y que entre en vigor a finales de mayo tras pasar por el Senado. "La Ley (de Amnistía) dice que aunque haya parálisis de la ley no se retirarán las medidas cautelares", por lo que no serían efectivas las órdenes de detención contra él a nivel internacional ni en España. HABLARÁ CON SUS ABOGADOS Sin embargo, ha dicho que aún no ha tenido tiempo de hablar con sus abogados para sopesar si se presentará como candidato. "Todo es muy prematuro", y ha admitido que la decisión que tome afectará a su candidatura al Parlamento Europeo, porque cree que no es compatible con ser candidato a la Generalitat. Ha añadido que su decisión estará marcada por el plazo para presentar las candidaturas, que ha asegurado que no sabe cuál es.