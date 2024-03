PSOE-M siente "asco" y exige a Almeida que pida la dimisión de Ayuso, "a no ser que tema que pase lo mismo que a Casado"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha confesado sentir "asco" y ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que pida la dimisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "con la misma contundencia que ha pedido la dimisión de José Luis Ábalos", a no ser que "tema que le pase lo mismo que a Pablo Casado". Desde la Asamblea de Madrid, donde ha participado en el Consejo de alcaldes, alcaldesas y portavoces municipales del PSOE-M, Maroto ha reclamado que, "por transparencia, la Comunidad de Madrid publique de forma inmediata todos los contratos en los que presuntamente se ha podido beneficiar la pareja" de Ayuso. Con respecto a Almeida, Maroto cree que ayer "se equivocó claramente al comprarle el marco de victimismo" porque "aquí las únicas víctimas son las de la pandemia". Para la socialista, el alcalde "cometió un error cuando no pidió ninguna responsabilidad ni tampoco transparencia a la presidenta y además se sumó a su marco". "Le pido que con la misma contundencia que Almeida ha pedido la dimisión de Ábalos que lo haga también con Ayuso. ¿O es que teme que le pase lo mismo que a Casado? Porque parece que en el PP a quien denuncia le cuesta el cargo", ha lanzado. Reyes Maroto tiene claro que "por responsabilidad" Almeida debería exigir la dimisión "con la misma contundencia" y ante un presunto fraude. "Entendemos que una presidenta no puede seguir gestionando las finanzas de la Comunidad si efectivamente no ha sabido, no ha podido o no ha querido conocer el enriquecimiento presuntamente ilícito que su pareja tenía". En el PSOE demandan a Ayuso que aclare además "si se ha beneficiado o no de la casa en la que vive, del coche que conduce y, en definitiva, de los privilegios que como consecuencia del enriquecimiento presuntamente ilícito de su pareja ha disfrutado". "Los madrileños se merecen que su alcalde les defienda y más cuando se ha producido un presunto enriquecimiento de una persona en el peor momento de la pandemia", ha insistido. "Todo lo que suponga enriquecimiento ilícito, desde luego que esta portavoz lo va a denunciar. Nos da asco. No se puede utilizar una doble vara de medir y, por supuesto, el marco de victimismo no lo compra nadie y menos cuando hemos tenido tantas víctimas del Covid a las que hay que respetar", ha concluido.