PP y Vox garantizan que la comisión de las mascarillas investigará el papel de los gobiernos de Armengol y Prohens

PP y Vox han garantizado este miércoles que la comisión de investigación que aprobó este martes el Parlament sobre la compra y reclamación de las mascarillas a la empresa de la trama Koldo abordará el papel de los gobiernos de Francina Armengol y Marga Prohens. De esta manera se han pronunciado los portavoces de las formaciones, Sebastià Sagreras e Idoia Ribas, respectivamente, que han insistido, por otra parte, en que la comisión pedirá la comparecencia de cualquier persona que pueda aportar información sobre el ocurrido, en referencia a la posibilidad y sin descartar que Armengol y Prohens sean citadas. "No nos temblará el pulso a la hora de llamar a comparecientes", ha indicado Ribas en rueda de prensa. "Estamos interesados en que comparezcan todas las personas que puedan resolver dudas", ha afirmado Sagreras. Desde el PSIB, sin embargo, el portavoz parlamentario, Iago Negueruela, ha acusado a PP y Vox de haber pactado, para impulsar la comisión, la ocultación del expediente de reclamación. Sobre la posible presencia en la comisión de la expresidenta del Govern, Francina Armengol, el socialista ha asegurado que "lo que no hará la presidenta del Congreso será esconderse, como sí hace Prohens". La portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha asegurado que no se cree que la comisión aborde la gestión del actual Govern sobre el expediente de reclamación de las mascarillas; mientras que el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que PP y Vox "ya han decidido lo que decidirá la comisión, que será hacer responsable a Francina Armengol". CHANTAJE DEL PSIB Idoia Ribas ha celebrado la aprobación de la creación de la comisión, que echará a andar en las próximas semanas cuando se constituya y los partidos presenten sus propuestas de trabajo, y ha criticado que este martes, durante el pleno, Iago Negueruela tratara de chantajear a los de Santiago Abascal, condicionando el voto favorable a la comparecencia de Marga Prohens. La portavoz de Vox no ha adelantado sus propuestas de trabajo para la comisión ni la lista de comparecientes que propondrán, aunque ha insistido que serán "todas aquellas personas que puedan estar implicadas". En todo caso, ha advertido que no habrá comparecencias "por capricho". "No está descartado ningún nombre todavía", ha añadido. En la misma línea, Sebastià Sagreras, por parte del PP, ha señalado que la intención de los 'populares' es que las propuestas de trabajo, así como los posibles comparecientes, se consensúen lo máximo posible con todos los grupos. ESTADO ACTUAL DEL EXPEDIENTE Iago Negueruela, por su parte, ha insistido en reclamar, a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, el estado actual del expediente de reclamación. "Tenemos la sensación de que quieren ocultar información", ha indicado. Sobre la posibilidad de que Armengol sea llamada a comparecer, el portavoz del PSIB en la Cámara ha reiterado que todos los miembros del PSIB están dispuestos a dar explicaciones "cuando y como se les solicite porque no tienen nada que esconder".