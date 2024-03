Montero admite que el adelanto electoral en Cataluña "puede alterar" la negociación de Presupuestos con ERC y Junts

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que el adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña "puede alterar" la negociación que está en marcha para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año 2024. Señala además, que si no pudieran sacar adelante estas cuentas, ya que el año va avanzando y el plazo para presentarlas es limitado, tienen trabajo avanzado para presentar los presupuestos de 2025. Montero ha hecho estas declaraciones a los medios poco después de que el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, anunciase que adelanta las elecciones al 12 de mayo, al no haber podido aprobar las cuentas autonómicas, que solo han logrado los votos a favor de ERC y PSC, mientras que Junts, Vox, CUP, Comuns, Cs y PP se han opuesto. "Sin duda, esto puede alterar el tablero político", ha indicado la también vicesecretaria general del PSOE al ser interrogada sobre los efectos del adelanto en los PGE. La 'número dos' del PSOE ha hecho estas declaraciones después de intervenir en un acto de celebración del 20 aniversario de Thinking Heads, en el Espacio Fundación Espacio Telefónica. En todo caso, ha señalado que por el momento no han recibido "ninguna información ni instrucción" desde Junts y ERC, formaciones independentistas con quienes estaban negociando las cuentas generales de 2024. "En el momento actual no puedo descartar ninguna cuestión, puesto que, insisto, eso vuelve a mover el tablero político y, por tanto, vamos a ver en las próximas horas qué es lo que ellos mismos trasladan públicamente y qué es lo que le comunican al Partido Socialista", ha señalado. A renglón seguido, ha indicado que "si no fuera posible" presentarlos en 2024 porque "hay un tiempo limitado y porque el año va avanzando" ya tienen un trabajo "preparado" para los del próximo años 2025. En todo caso sostiene que es optimista y ha pedido dejar que los acontecimientos vayan surgiendo: "En función de ello iremos dando prontas respuestas". LA LEGISLATURA SERÁ LARGA Por otro lado, fuente socialistas confían en que el candidato del PSC, Salvador Illa, hará un buen papel en las elecciones del 12 de mayo. Esperan además que en esta ocasión pueda gobernar. "Illa será un gran president", señalan. Por el contrario, apuntan que en las dos próximas citas electorales que hay por delante, las elecciones vascas del 21 de abril y las catalanas del mes siguiente, el PP comparecerá como "un convidado de piedra" y luchará por no quedarse en un porcentaje de voto de un solo dígito, mientras que el PSOE jugará "un papel central". En cualquier caso, los socialistas siguen confiando en agotar la legislatura.