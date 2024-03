Mónica García no ve "cacería" contra Ayuso y le pide que explique por qué su entorno está siempre implicado en mordidas

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado que exista una "cacería" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el caso de presunto fraude fiscal que afecta a su pareja como sostienen desde el PP, y cree que las explicaciones de la presidenta autonómica han sido "insuficientes" y le urge a aclarar por qué "siempre" hay alguien de su entorno implicado en mordidas. "En vez de romper los discos duros y echar balones fuera, tienen dar explicaciones de por qué en su entorno siempre hay alguien implicado con una mordida", ha sostenido García en los pasillos del Congreso al ser preguntada por la decisión de la Fiscalía de Madrid de presentar una denuncia en los juzgados de instrucción contra Alberto G. A., pareja de la presidenta Díaz Ayuso, por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil entre 2020 y 2021. La líder de Más Madrid ha reprochado ante la prensa que desde el PP se hable de "cacería" contra la presidenta autonómica cuando a su juicio es "Ayuso la que insiste en tener a su alrededor a gente que metió la mano en la caja fuerte cuando en este país lo estábamos pasando mal" y ha recordado también el caso de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, que estuvo investigado por la compra de 250.000 mascarillas por la Comunidad de Madrid durante la pandemia con un contrato por valor de 1,5 millones de euros. Y por tanto cree que lo que habría que hacer sería "abrir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid" e incluir además una comisión de investigación sobre las residencias en la Comunidad de Madrid en la época de la pandemia. EL PP NO PUEDE DAR LECCIONES Para la ministra de Sumar ni el PP, ni Ayuso están para dar "ninguna lección" de corrupción porque han traspasado "toda la vida" la "línea roja" con este tema. "Es muy mal día para el Partido Popular", ha insistido porque además, cree que el PP se ha encontrado "un boomerang" de su propia corrupción. Aun así, García ha querido matizar que "le da igual como se llamen" los implicados en los casos de corrupción relacionados con las mascarillas en la época de la pandemia. "Me da igual si se llaman Koldo, si se llaman Alberto... me da igual cómo se llamen, esos pocos sinvergüenzas de este país se lucraron a costa del dolor de los ciudadanos, y sobre esos tiene que caer todo el peso de la ley", defendía.