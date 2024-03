Más Madrid registra una comisión de investigación en la Asamblea sobre el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso

Más Madrid ha registrado una comisión de investigación en la cámara de Vallecas para dilucidar el presunto fraude fiscal del novio de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Lo ha anunciado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, este miércoles ante la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra la pareja de Ayuso por un desfalco de casi 351.000 euros. Anoche 'eldiario.es' daba a conocer que la pareja de la presidenta habría cobrado 2 millones de euros en comisiones por mediar en compraventa de material sanitario. "El caso de Alberto González Amador es un escándalo mayúsculo. No se puede tener tanta codicia extrema en saber que has ganado dos millones de euros con comisiones de la compraventa de mascarillas en el peor momento de la pandemia y además con eso quieras defraudar Hacienda a 350.000 euros", ha cargado la líder de la oposición. Entiende que esto deriva de la "sensación de impunidad tremenda" al estar "tan cerca del poder político y de la presidenta, que le iba a proteger". Ha insistido en que Ayuso "dé la cara porque ayer reconoció que ella lo sabía y no hizo absolutamente nada", a pesar de ser "beneficiaria directa" del posible fraude fiscal al convivir en un piso comprado "con ayuda de este fraude". "Ahora mismo hay que preguntarle al señor Feijóo qué es lo que va a hacer. ¿Cuántos millones en fraudes y en comisiones hacen falta para que ponga orden? ¿Cuántos familiares de la señora Isabel Díaz Ayuso tienen que enriquecerse para que desde Génova le pidan explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid?", ha remarcado.