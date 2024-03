La 'Operación Zeta', una investigación sobre fraude de ayudas a cursos, pendiente de periciales 13 años después

La 'Operación Zeta', una investigación sobre supuesto fraude en subvenciones destinadas a cursos de formación que se remonta al 2011 -- y que vuelve a estar de actualidad después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, relacionase al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo con la misma -- sigue todavía en fase de instrucción, pendiente de la práctica de pruebas periciales y la ratificación de informes. Así lo han apuntado fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Por su parte, desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han ratificado que "todo sigue igual que al inicio de la causa porque fue archivada a la espera de recibir los informes de la Intervención General del Estado, que aún no llegaron en su totalidad". "Como el archivo es solo a la espera de recibir estos documentos, los investigados siguen teniendo la misma condición", han precisado. Esto supone que no haya habido diferencias en el número de investigados, medio centenar, ni en los delitos que se les imputan. Desde el alto tribunal gallego, han apuntado que hay dos piezas separadas que están abiertas, dentro de las cuales se continúan practicando diligencias, una de ellas es la referente a la Confederación de Empresarios y Autónomos de España (Caype) y la otra a la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo). INFORMES PERICIALES En la misma línea, las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que hace unos días estaba fijada la declaración de dos responsbles de la Agencia Tributaria para ratificar unos informes, aunque finalmente fue suspendido, a petición de una de las partes. "Está en instrucción a la espera de práctica de pruebas periciales y ratificación de informes", han manifestado las fuentes consultadas que han pronosticado que no habrá juicio ni este año ni el próximo al no estarse todavía en la fase para el auto de conclusión de la investigación. REAPERTURA EN 2020 En 2020, el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña decretó la reapertura de actuaciones de una parte. Fue tras un sobreseimiento provisional de las actuaciones en 2018 y con la citada reapertura posterior al recibirse un informe solicitado a la Intervención General del Estado donde, según trascendió en su momento, se reflejaban irregularidades en la concesión y realización de actividades de formación. En concreto, afectó a la investigación vinculada con dos de los principales investigados, el empresario coruñés Gerado Crespo y el que fue presidente de la Confederación de Empresarios y Autónomos de España (Caype), Eliseo Calviño. INVESTIGADOS En relación a este caso, en noviembre de 2014, y en el marco de la investigación llevada a cabo, eran 30 los imputados por el supuesto fraude en cursos de formación, tras una investigación que se inició en diciembre de 2011 y en la que inicialmente se imputó a siete personas. Entre ellas, estaba el empresario coruñés Gerardo Crespo, al que los investigadores consideraban el supuesto 'cabecilla' de la trama. En enero de 2016, el juzgado acordó citar a 25 nuevas personas en calidad de investigadas. De ellas, 21 fueron citadas por su presunta participación en un delito de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental. A ellas, se sumó la citación en calidad de investigados de tres cargos públicos en el momento de los hechos, dos de la Xunta de Galicia y otro del Servicio Público de Empleo Estatal, como presuntos autores de un delito de prevaricación. Junto a estos, figuró otra persona por presunto tráfico de influencias. Y es que en relación a este caso, el ministro ha incidido en que la trama "contaba con un conseguidor o abrelatas". "El conseguidor se llamaba Pachi Lucas. No era un amigo cualquiera, sino alguien inseparable del señor Feijóo durante 15 años. Se le conocía como el amigo del jefe", ha dicho sobre uno de los investigados. "Seguía todas las campañas, estaba en todas las noches electorales, en todos los mítines, iba a los toros con el señor Feijóo y con el señor Rajoy también, y frecuentaba la residencia oficial del presidente de la Xunta, donde se dice que también pernoctaba", ha sostenido Puente sobre la etapa de Feijóo al frente del Ejecutivo gallego.